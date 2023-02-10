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出发！出境团队游重启

本报记者  赵  珊
2023年02月10日09:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月6日，中旅旅行赴新加坡出境团队游首发团抵达新加坡后，受到当地热烈欢迎。
　　主办方供图

　　2月6日，全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务正式试点恢复。

　　当天，从北京、上海、广州、成都、南宁等地出发的出境游团队飞往新加坡、泰国、阿联酋等国家。受疫情影响已暂停3年的出境团队游终于重启了。

　　中国游客重新出现在世界多地。从泰国到新加坡，从阿联酋到埃及，热情接机、民族歌舞、红灯笼、吉祥兔……中国游客受到目的地国家的热情欢迎。世界期待中国游客，中国游客将带给世界更多希望。

　　中青旅首席品牌官徐晓磊介绍：“游客对出境游的恢复充满期待，中青旅遨游网出境团队游和‘机票+酒店’的咨询量明显上升，同比增长300%以上。目前，出境游预定以短线国家为主，东南亚国家、海岛的定制游较为集中。游客关注的主要问题包括签证办理、护照办理、航班、当地疫情情况等。”

　　“随着出境游的恢复，我们终于看到希望的曙光，期待旅游市场进一步升温，让我们更好地服务游客，为大家带来我们久违的热情。”众信旅游集团金牌领队曹震说。

　　众信旅游相关负责人表示：“出境游市场关注度比我们想象中更加活跃，面对迅速增长的出游需求，我们第一时间与酒店、航班、餐厅、用车、导游等海外合作伙伴沟通，不断优化设计。目前，首批出境团队游产品已全面上线。从目前报名情况来看，泰国成为期待度最高的旅游目的地，马尔代夫、印尼巴厘岛、新加坡等海岛目的地热度也较高。”

　　途牛旅游网已上线近400条出境游相关的旅游产品，以“机票+酒店”“酒店+景点”等自由行以及小包团、跟团游产品为主，马尔代夫、泰国等目的地产品热销。预订2月6日至2月12日的出境游订单较前7天增长近两倍。

　　在线旅游平台飞猪的度假业务部副总经理褚当行介绍：“我们将与旅行社商家紧密合作，用体验丰富、品质可靠的商品来服务好出境团队游复苏的第一波客人。飞猪已上线近千条出境游商品、超1万件目的地玩乐的商品。”

　　专家提醒，游客在计划出游时，应查询过境国家及目的地国家的相关防疫要求和签证要求，合理规划行程，游玩中要注意个人防护，做到安全、文明、理性出游。

　　

　　链  接

　　出境游试点国家名单：泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴、阿根廷。

(责编：贾文婷、崔越)

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