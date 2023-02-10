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马来西亚槟城庙会满满“中国风”

2023年02月10日09:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为人们在马来西亚槟城州首府乔治市举行的槟城庙会上游玩。
　　张纹综摄（新华社发）

　　伴随着喧天的锣鼓，一只金毛“狮子”在高达两米多的桩柱上时而欢腾跳跃，时而眨眼卖萌。民众里三层外三层，纷纷拿起手机记录下这精彩瞬间，并对表演者报以热烈掌声。

　　这是在马来西亚槟城州首府乔治市古迹区舞狮表演的一幕。近日，兔年槟城庙会如期举办。

　　两名舞狮者叫赖俊安和罗进起，都是马来西亚华人。舞狮是业余爱好，他们每周用4天晚上练习，每次练2个小时。罗进起扮狮头，赖俊安扮狮尾，两人搭档已有七八年。

　　除了舞狮，庙会上还有舞龙、客家歌曲演唱、抖空竹、魔术等表演。此外，古筝、笛子、二胡等乐器演奏也吸引了当地大量民众前来观赏，逛庙会的小朋友们更是被剪纸、捏面人等传统民俗深深吸引。

　　据槟城州首席部长曹观友介绍，首次槟城庙会始于1999年，即便前两年受新冠疫情影响，庙会依然在线上成功举办。

　　如今，槟城庙会不仅成为当地民众的新春盛会，更成为弘扬中华传统文化的重要舞台。在伍氏家庙，华人学生志愿者向参观者讲解榫卯这种中国古代建筑的木工技艺，很多家长也带着孩子体验这种结构的科学性；在李氏宗祠，人们学着辨识当归、杜仲、麦冬等中药，了解这些中药的药效。

　　槟城庙会的主办方槟州各姓氏宗祠联委会主席梁景辉表示，槟城庙会一直以宣扬中华文化为主题，最近几年更是以传承中华文化为最终目标，让大家走进宗祠家庙，去感受和学习先人留下来的文化瑰宝，寻找灵魂深处的根。希望借由这样的方式，让海外华人都有机会传承中华民族的精、气、神。

　　槟城州是马来西亚华人占比较高的地方。早在清代，一批中国人“下南洋”到达槟城，为当地经济社会发展作出重要贡献。如今，当地华人依然通过庆祝春节等传统节日，增进彼此感情，坚守中华民族优秀传统文化。

　　中国驻槟城总领事周游斌在庙会开幕式上表示，希望广大华侨华人发挥自身融通中外、熟悉马来西亚经济社会特点的优势，投身到中马共建“一带一路”的大潮中，做中马友好的支持者、务实合作的贡献者。

　　（据新华社电 记者汪  艺、毛鹏飞）

(责编：贾文婷、崔越)

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