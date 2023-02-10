新华社华盛顿2月9日电（记者邓仙来）美国知名记者西摩·赫什8日爆料说，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，是美国军方在总统拜登授意下实施的。俄罗斯方面抨击西方国家试图默默了结对“北溪”管道爆炸的调查。

赫什在其发表的博客文章中援引知情人士的话说，2021年12月，美国总统国家安全事务助理沙利文主持召开一次会议，与会者是新成立的应对“俄罗斯即将侵略乌克兰”跨部门工作组成员，他们来自美军参谋长联席会议、中央情报局、国务院等部门。沙利文意在让与会者制定破坏“北溪-1”“北溪-2”管道的计划。

按照赫什的说法，2022年6月，北约举行“波罗的海行动”年度军事演习期间，美海军潜水员在“北溪”管道上安放远程遥控炸弹。同年9月26日，挪威军机投下声呐浮标引爆炸弹，破坏了“北溪-1”和“北溪-2”四条管线中的三条。

赫什披露，在被要求发表评论时，美国国家安全委员会发言人沃森和中情局发言人索普均通过电子邮件表示，赫什的说法是“虚构的”“错误的”。

赫什是资深调查记者，曾供职于《纽约时报》和《纽约人》周刊，因报道美军在越南战争中制造美莱村屠杀获得1970年普利策新闻奖，他还曾曝光美军在伊拉克阿布格里卜监狱虐囚丑闻。

据塔斯社消息，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日对媒体表示，西方国家试图默默了结对“北溪”管道爆炸事件的调查。他说，赫什关于“北溪”的文章未在西方国家广泛传播，这令俄方感到惊讶，若不对破坏“北溪”的行为进行调查，类似事件可能还会重演。

2022年9月底，由俄罗斯向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。瑞典测量站曾在管道发生泄漏海域探测到强烈的水下爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。“北溪-2”管道建成后与“北溪-1”基本平行，尚未投入使用，但仍有部分天然气封存在管道内。（参与记者：华迪）

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