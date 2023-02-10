新华社雅加达2月10日电 印度尼西亚搜救官员9日说，印尼东部巴布亚省查亚普拉市当天下午发生5.2级地震，已造成4人死亡、3人受伤。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于当地时间15时28分，震级为5.2级。震中位于查亚普拉市东南陆地，震源深度为10公里。

查亚普拉市搜救局发言人尤迪在接受新华社记者电话采访时说，地震造成查亚普拉市一家海上咖啡厅倒塌，导致一些顾客和工作人员被埋和落水，其中4人死亡、3人受伤。目前伤者已被送往医院接受治疗。

尤迪说，本次地震持续了3秒，震感强烈，此后还发生多起震感较强的余震。

查亚普拉市抗灾署9日发表声明说，截至当地时间20时17分，已有约700人撤离到4个临时避难所。地震还导致多所民房损毁，查亚普拉市一所医院和一家酒店及3座宗教建筑物遭到不同程度的损坏。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

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