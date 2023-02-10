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流动的音符  律动的城市（旅人心语）

荣  翌
2023年02月10日06:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　在今年的新年假期，俄罗斯国家音乐博物馆再次为参观者提供了丰富的视听盛宴：新年音乐会、以“冰雪童话”为主题的俄罗斯歌剧和芭蕾音乐展览、知名音乐人创作讲解，等等。这座成立于1912年的博物馆，拥有逾百万件藏品，是世界上最古老、规模最大的音乐博物馆之一。

　　步入博物馆大厅，背景音乐是穆索尔斯基的代表作《荒山之夜》，将人们瞬间带入奇幻瑰丽的俄罗斯民族音乐世界。在一面时间轴式的展墙上，柴可夫斯基《1812序曲》的珍贵手稿陈列于显眼位置。根据芭蕾舞剧《天鹅湖》创作的雕塑伫立一旁，展示着作曲家浪漫主义的音乐风格。这里还展出了当年刊登柴可夫斯基《四季》组曲的杂志，配以12首俄罗斯诗歌。金色的秋天、北国的白夜、炉火、雪橇、狩猎、松雪草……轻轻翻动这本“音乐日历”，俄罗斯大地的四时流转尽在耳畔。

　　不远处，一幅肖像映入眼帘。画中人物暗锁愁眉，轻抚琴键。标志性的忧郁气质让人一眼认出了他——拉赫玛尼诺夫。肖像下方陈列着作曲家的第二钢琴协奏曲手稿，那些轻灵婉转的音符似乎正从他的指尖缓缓流淌。在漂泊异乡的岁月里，他将俄罗斯大地的山川河流、森林雪原汇入音乐乡愁。

　　各式巴拉莱卡琴和手风琴、里姆斯基—科萨科夫的民族歌剧剧照、肖斯塔科维奇的电影配乐资料……一件件珍贵展品汇成一曲“如歌的行板”，唱颂着俄罗斯音乐的动人乐章，那里有大自然的深邃辽阔，有诗情画意，有悲欢离合。

　　这片广袤土地孕育的自然风物与历史文化，是音乐创作的源头活水。纵然音乐风格不同，但在创作中融入民族元素，是俄罗斯音乐家共同的审美追求。

　　在这里，音乐的民族性与世界性相互交融。博物馆于1985年开始常设展览“世界各国人民的乐器”，分为5个展厅，共展出900多件珍稀乐器。既有考古发掘的俄罗斯古老乐器，也有来自亚非拉地区独具魅力的民间乐器；有制作精良的欧洲专业乐器，也有20世纪开始兴起的电声乐器。

　　一把中国琵琶沉静娴雅，久久吸引着笔者的目光。点击多媒体互动屏，悠扬的琵琶声传来，梦回故土。民乐似“乡音”，总能瞬间拨动游子的心弦。环顾展厅，各国乐器相聚于此，带着不同的时代记忆与民族性格，奏出文明交融的和合之音。

　　展柜一隅，有一座时钟、一面梳妆镜和一个啤酒杯，它们都是19世纪不同形态的音乐盒。据博物馆介绍，当时音乐盒已在社会各阶层广泛流行，各式设计融入日常生活。可以想象，在那个没有手机播放器和蓝牙音箱的时代，音乐徜徉在滴滴答答的时间脚步里，回旋在镜中美人的笑靥里，荡漾在令人沉醉的美酒里。

　　音乐来源于生活，音乐美育也应融入生活。在参观博物馆的两个小时内，陆续有4个观展队伍来到展厅参与音乐课程。其中既有学龄前儿童和青少年学生，也有老年学习班。讲解员介绍展品和乐理，并带领大家参与音乐互动。早在1944年，这里就开始定期举办沙龙活动“音乐星期一”。此后，音乐会、音乐节、音乐历史与乐理研讨会、乐器修复培训和国际音乐交流项目等各类活动蓬勃开展。面向普通民众进行音乐教育，成为博物馆的一大使命。

　　电视节目《音乐莫斯科》曾在这里取景。观众跟随镜头，穿越莫斯科的街道、公园、展馆和音乐家故居，捕捉街头巷尾的音乐元素，以音乐视角探索熟悉的城市景观。

　　确如镜头所呈现的，平日漫步莫斯科街头，常能邂逅高水准的音乐演奏。地铁站、河岸步道、街心公园、商业街区……城市成为一个流动的音乐空间，音乐正是人们热爱生活、抒发情感的生动表达。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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