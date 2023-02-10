本报记者 岳林炜

据日本《东京新闻》报道，近日，日本东京一市民团体公布的针对东京都西部地区居民血液检查的分析结果显示，87人的血液样本中约85%检测出高浓度有害有机氟化物PFAS。专家认为，PFAS超标的主要原因是居民饮用的自来水遭到污染，而污染原因被怀疑是位于该区域的美军横田基地使用含有PFAS的泡沫灭火剂污染了地下水。市民团体负责人呼吁日本政府和东京都政府进一步在横田基地周边进行调查。

据进行本次血检的市民团体“查明多摩地区有机氟化物污染之会”介绍，位于东京都西部多摩地区的自来水厂自来水中时常检出高浓度有机氟化物。目前因此停止取水的水源井已增加到34口，涉及该地区的11个自来水厂，影响范围进一步扩大。该团体在其官网上表示，居住在多摩地区美军横田基地附近的居民长年饮用被有机氟化物污染的自来水和井水。

据悉，由于日本官方尚未出台人体血液中有机氟化物浓度限定标准，本次血液检测结果参照的是美国官方有关血液中有机氟化物的限定值。根据本次血检数据，4类常见有机氟化物的总量超出美方限定值的人数比例高达约85%。其中，本次血检中测得的全氟己烷磺酸（PFHxS）平均浓度为每毫升14.8纳克，是日本环境省2021年进行的全国范围血检同类数据的15倍。当地居民中村纮子在本次血检中的多项有机氟化物浓度均超出2021年日本全国平均值，最高一项达到全国平均值的6.6倍。她对媒体表示，感觉“被有害物质在身上打下了烙印”，希望政府尽快查明有害物质的种类、污染量和污染途径。

当前多摩地区被检测出污染的取水井都已停止取水，当地居民血检仍大面积超标。针对这一现状，共同开展此次血液检测的日本京都大学环境卫生学专业副教授原田浩二表示，这表明以往的水质污染状况严重，居民因长年饮用，有害物质不断在体内蓄积。他指出，本次血检的超标数值很高，同冲绳的结果很接近，必须切实查明污染源。“查明多摩地区有机氟化物污染之会”共同代表高桥美枝子呼吁，日本政府和东京都政府应该进一步调查位于多摩地区的驻日美军横田基地周边土壤。

近年来，驻日美军基地频繁曝出污染环境丑闻。在位于日本神奈川、冲绳、青森等多地的美军基地周边的排水口、河流、土壤甚至自来水中，都曾检出有机氟化物。日本民众和地方政府不断要求进入美军基地彻查有机氟化物污染源，美军方则利用《日美地位协定》赋予驻日美军的排他性管辖权，为调查污染源制造障碍。

去年，位于神奈川县的美军横须贺基地排放的污水中多次被检出有机氟化物严重超标。去年12月，在日美双方签订了《日美地位协定》有关环境补充协定情况下，美军依然拒绝了横须贺市政府对美军基地污水处理厂的污泥进行抽样检测的要求。去年9月，日本律师联合会曾向日本政府提交意见书要求修改《日美地位协定》，并对驻日美军适用包括环境相关法律在内的日本国内法。该联合会副会长增子孝德强调，只有对驻日美军适用日本国内法，才有可能消除美军基地引发的各种祸害。

（本报东京2月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 15 版）

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