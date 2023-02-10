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强震加剧人道主义危机

多方呼吁西方国家解除对叙制裁

本报记者  薛  丹
2023年02月10日06:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　“凌晨4时，我们遭受了强烈地震，许多人不得不露宿街头……我们呼吁国际社会敦促美国等西方国家尽快解除对叙利亚制裁，我们需要挖掘机、消防车和救护车……”“叙利亚因美国的制裁无法获得灾后救援，很多家庭难以获得基本医疗服务”……连日来，叙利亚政府和民众、国际组织、救援机构等纷纷呼吁美西方国家尽快解除对叙制裁，为国际救援提供便利。

　　2月6日连续两次罕见的7.8级大地震，给土耳其和叙利亚带来巨大灾难。此次大地震的重灾区是两国边境地区，造成叙北部多省损失惨重。据叙利亚卫生部及救援机构方面的消息，叙境内地震死亡人数已超过3500人，另有4000多人受伤。“我们需要重型机械、消防和急救车辆，以加快救援进度。”7日，叙利亚红新月会负责人哈立德·哈布巴提召开发布会，呼吁美国等西方国家立即解除对叙制裁，以缓解当地人道主义危机。

　　2011年叙利亚内战爆发后，美国及其西方盟友大力支持叙反对派武装，导致当地战乱冲突持续不断。美西方国家实施的经济制裁加剧了叙经济民生困境。2019年，美国国会通过“凯撒法案”，为外国投资者在叙投资设置重重阻碍，进一步加强对叙经济封锁。在美国的制裁威胁下，很多人道主义援助在叙难以展开。叙政府曾谴责美对叙制裁是“新形式的恐怖主义”。

　　震前，叙利亚就面临巨大人道主义援助缺口，灾难使得人道主义救援需求急剧上升。当地救援队伍的设备种类、数量有限，医疗资源也相当不足。震后，大量民众失去住所，只能被临时安置在当地学校等公共场所，且缺乏必需生活物资。叙利亚外交部7日表示，叙利亚救援队缺乏相关工具和设备来及时营救深埋在废墟下的民众，不得不花费更多时间进行救援。

　　联合国秘书长古特雷斯此前表示，许多灾民生活在援助难以进入的地区，本就急需大量人道主义援助，地震使得本已严峻的人道主义救援形势雪上加霜。联合国期望国际社会伸出援手，帮助成千上万的受灾民众。

　　世界卫生组织负责应急管理和行动的高级官员阿德尔海德·马尚7日表示，此次强烈地震可能导致土耳其和叙利亚大约2300万人受影响，叙利亚的人道主义援助需求非常急迫。

　　欧洲议会议员米克·华莱士在社交媒体推特发文称：“地震对土耳其和叙利亚的影响巨大。如果欧盟真的关心这些人，他们能通过结束对叙利亚的非法制裁来证明这一点吗？”

　　卡塔尔半岛电视台报道称，强震显然没能“软化”美国对叙利亚政府的强硬态度。叙利亚政治分析家阿拉·阿斯法里表示，美西方国家对叙利亚民众遭受的人道主义灾难漠不关心，也不感兴趣。

　　叙利亚外长梅克达德痛斥道，美国声称其制裁没有影响到人道主义援助，但事实是，“你们的制裁阻碍了叙利亚的一切”。

　　（本报大马士革2月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 15 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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