目 录

引 言

一、毒品泛滥已成美国社会痼疾

二、毒品泛滥对美国社会造成巨大损失

三、美国国内毒品泛滥的多重原因

结束语

引 言

毒品是全人类的公敌。当前，美国是全世界毒品问题最严重的国家，吸毒人数约占全球的12%，是其人口占全球比例的3倍。本报告旨在通过列举事实和数据，展现美国国内毒品严重泛滥的现状，分析毒品严重泛滥的原因，揭示其带来的经济和社会危害。

一、毒品泛滥已成美国社会痼疾

◆按照美国国家药物滥用统计中心的分类标准，美国的毒品类型主要包括以下八种：酒精、大麻、可卡因、芬太尼、鸦片类药物（主要指受管制的精神药物）、处方兴奋剂、甲基苯丙胺以及海洛因。其中，有吸食大麻和使用处方兴奋剂经历的人数占比约为46%，鸦片类和甲基苯丙胺的吸食者占比约为36%，处方兴奋剂、海洛因和可卡因的吸食者分别占比31%、15%和10%。

◆2021年，美国国家药物滥用统计中心公布调查数据显示，在全体美国人中，有约19.4%的人口至少使用过一次非法药物；在12岁及以上年龄的约2.8亿美国人中，目前有3190万吸毒者，其中有11.7%的人使用非法药物，有19.4%的人在过去一年内使用过非法药物或滥用处方药。如果将使用酒精和烟草也囊括在内，美国目前存在滥用药物行为的人数多达1.65亿。

◆过去12个月，18岁以上的美国人中有多达4820万人至少吸食过一次大麻。2018年到2019年，大麻的使用增加了15.9%。根据美国联邦法律，大麻是非法的，但15个州已将其娱乐用途合法化。新冠疫情暴发后，美国大麻产业逆势增长。2020年3月，在许多企业因新冠疫情停摆的情况下，8个大麻合法化州的大麻药房依旧保留“基本业务”，允许在居家隔离期继续销售大麻。大麻销售数据平台BDSA显示，2020年美国合法大麻销售额达到创纪录的175亿美元，较2019年飙升46%。

◆过去12个月，有1010万美国人至少吸食一次鸦片。根据美国疾病控制与预防中心的统计，鸦片类药物是导致毒品类死亡人数激增的罪魁祸首。2020年4月到2021年4月，美国因过度吸食鸦片导致的死亡人数高达7.5万人，占全部因过量吸毒致死的美国人口的75%以上，较前一年同期增长50%。

◆美国每年死于酒精滥用的人数为9.5万。新冠疫情期间，超过60%的美国人增加了对酒精的使用。最新调查数据显示，25.8%的18岁及以上人群在过去一个月内有酗酒经历，平均每天因过度饮酒而死亡的美国人多达261人，其中80%为35岁以上的成年人。

◆青少年群体是美国吸毒过量死亡人数增长最快的年龄组。在这一群体中，18至25岁人群的吸毒率最高，为39%；26至29岁人群为34%。13岁之前尝试非法药物的使用者达70%，吸食毒品低龄化趋势明显。《美国医学会杂志》数据显示，2021年1月至2021年6月，约有1150名14至18岁的青少年死于药物过量，比2020年增加了20%，是2019年死亡人数的两倍多。此外，47%的年轻人在其高中毕业时开始使用非法药物。

二、毒品泛滥对美国社会造成巨大损失

◆过量吸食毒品造成美国人口大量死亡，大大削减了美国社会劳动力基数，影响美国人口平均寿命。2018年，美国《科学》杂志发表报告显示，过去38年里美国吸毒过量死亡人数呈几何级数增长，几乎每年都增加9%，大约每8年翻一倍，2017年致死7.2万人，创下历史纪录。报告还显示，除南达科他、内布拉斯加和爱荷华等极少数州外，美国各州都是毒品泛滥重灾区。近十年，美国的毒品死亡率明显上升，其中特拉华州和新罕布什尔州的死亡率增加了两倍以上。美国疾病控制与预防中心数据显示，在新冠疫情暴发后的一年里（2020年4月至2021年4月），美国有超过10万人死于吸毒过量，这一数字是死于枪击案人数的8倍，是死于交通事故人数的近3倍。1999年至2017年间，美国有累计超过70万人死于药物过量。用药过量的致死人数已远超艾滋病、车祸和枪击的死亡人数，其中70%为25至54岁之间的男性。

◆毒品泛滥导致社会问题频发。吸食毒品对脑内神经造成的破坏加剧吸食者的心理焦虑和认知障碍，诱发部分精神疾病、加剧情绪激化，导致家庭危机、暴力犯罪、儿童心理创伤等问题。而一旦被发现违禁使用药物，又会受到包括拆散家庭，剥夺就业机会、福利援助、公共住房和投票权等惩罚。这使得社会对吸毒群体的认知歧视依旧存在，吸毒群体的标签化会进一步激化代际贫困和种族歧视问题，形成恶性循环，严重冲击美国社会，成为难以根治的“美国病”。随着新冠疫情持续蔓延，日益增长的通货膨胀率和失业率加剧了美国社会的焦虑感和孤立感，毒品泛滥愈加严重，药物成瘾的人群数量激增。

◆毒品治理耗费巨额社会成本。毒品治理的社会成本包括打击犯罪、医疗保健、工作生产力损失、反毒宣传和其他社会问题的杜绝和治理等。其中，耗资最大的是打击毒品犯罪和医疗保健。宾夕法尼亚大学研究显示，1971年以来，美国在打击毒品犯罪上已经耗费1万亿美元。2017年，美国控制毒品滥用成本超过2700亿美元。

三、美国国内毒品泛滥的多重原因

多年来，虽然美国联邦和地方政府宣称要严控毒品问题，但在各种利益集团游说下，实际上都未能采取实质性举措。美国毒品泛滥是社会深层问题的反映，是经济利益、游说集团、社会文化多重因素共同作用的结果。

◆随着战后美国经济发展，迅速积累的国民财富创造出空前繁荣的消费市场，毒品也活跃于其中。到20世纪60年代，盛行全美的嬉皮士运动及其所创造的嬉皮士文化在美国泛滥一时，其中就包括“毒品文化”。受“毒品文化”的侵蚀，大麻、海洛因等很快在年轻人中流行起来。嬉皮士文化这一思潮将毒品推向全社会，并宣传大麻对人体无害、不属于毒品，并以人权、自由等理由推动滥用大麻获得社会承认，推动大麻使用合法化。20世纪70年代末之后，由于美国公众目睹了吸毒给社会、家庭和个人带来的巨大危害，美国人对毒品和禁毒的认识趋于一致。到20世纪80年代中期，毒品合法化的呼声逐渐减弱，但美国国内的吸毒问题并未根本好转。20世纪90年代以来，毒品合法化主张在美国再度抬头。

◆美国政府出于经济因素考虑，推动大麻等毒品合法化。大麻合法化使政府可以从合法的毒品市场获得可观税收，而大麻税收分配又成了毒品合法化的重要推动力。美国政府借给毒品合法化寻找正当理由，来掩盖政府为经济利益不择手段的事实。

◆2014年，科罗拉多州实行大麻合法化。此后，大麻销售收入累计已超过10亿美元。然而，州内各类毒品致死人数连创历史新高。《纽约时报》报道，科罗拉多州大麻合法化后，有家长称青少年更容易获取大麻，可能严重危及他们的大脑发育。有关专家受访时指出，自己诊治过多名因吸食大麻出现相关毒瘾症状的病患，有些出现严重呕吐，当中还包括刻意或不小心食用大麻的儿童。大麻合法化进一步助长“黑市”发展，造成严重司法压力，威胁社会安全。大量犯罪组织在科罗拉多州种植大麻，然后走私到其他大麻不合法的州进行贩卖，大麻贸易更加活跃，执法更加困难。

◆美国政府在看到大麻合法化带来的种种严重社会问题后，却未对此作出反应，加强对大麻管控，反而进一步推动毒品合法化。美国政府在人民生命安全和经济利益之间选择了后者，这成为美国持续推动毒品合法化的重要因素。美国智库曼哈顿政策研究所指出，在美政府发布的国家毒品管制战略中，几乎看不到政府在抗击这场最大公共卫生挑战之一时本应展现的重要作用，而是放任毒品和药物滥用愈演愈烈。

◆美国利益集团在毒品问题上推波助澜。为维护市场利润，美国大型医药企业投入大量资金，资助专家和协会兜售“阿片类药物无害”论，进而推动毒品合法化，鼓动药店大力推销毒品、医师滥开药用处方，使一些患者在不知情的情况下染上毒瘾并无法自拔。“公开秘密”网站根据美国参议院公开数据分析，20多家大麻企业仅在2021年支出的游说资金就高达428万美元。此外，亚马逊公司在2021年4月至12月花费1450万美元用于资助游说活动，其中包括支持大麻合法化的《MORE法案》；美国公民自由联盟出于同样目的，在2021年7月到12月花费92万美元进行游说；英美烟草公司和奥驰亚公司在2021年分别花费近210万美元和660万美元用于游说支持《MORE法案》。众议院积极审议推动大麻合法化法案。美国一家大麻企业副总裁科里·罗思柴尔德称，“我们不需要说服人们相信大麻，我们需要的是说服他们合法购买。”

◆药品文化影响美国毒品政策。美国的药品文化贯穿于其发展历程，直接影响美国毒品政策的调整与演变。在美国，由于工作和生活的双重压力，很多人选择通过药物来缓解压力，舒缓情绪。在此背景下，为避免部分人以医用为借口滥用药物，美国联邦法律规定购买药品时必须持有医生开具的处方。然而，该政策在监管层面存在很大漏洞，药品滥用现象随处可见。药店依旧可以随意售卖精神类药物，医院应得的报销费用和患者满意度直接挂钩，迫使很多医生开具精神类药物处方。

◆新冠疫情进一步激化了美国社会一直存在的各类矛盾，并将枪支暴力、种族主义、社会不公、贫富悬殊等问题的压力传导到美国年轻人群体。美国年轻人面临的诸多困境是美国社会顽疾的反映。一方面，当前美国社会贫富差距不断拉大，让美国年轻人很难看到上升空间，对“美国梦”产生更多疑虑。另一方面，社会不平等、种族矛盾等问题激化，让美国年轻人不再为美国感到自豪。盖洛普民调数据显示，美国人的整体自豪感在2020年创下新低。在18岁至24岁的受访者群体中，只有36%的人对身为美国人感到骄傲，而有35%的受访者表示不因自己是美国人而自豪。2021年12月，哈佛大学肯尼迪政府学院发布调查结果显示，52%的受访者认为美国民主“陷入困境”或“失败”，只有7%的美国年轻人认为美国是一个“健康的民主国家”。51%的美国年轻受访者表示，过去两周内至少有过几次“情绪低落、沮丧、绝望”的感觉，25%的受访者有过自残的想法。25%的受访者认为产生心理健康问题是因为担忧经济。年轻人对美国信心大幅下降，压力不断增大，更多人通过吸食毒品缓解压力。

◆毒品问题折射出美国社会治理的失败。美国卫生与公众服务部前副部长高京柱表示，当前美国毒品和药物滥用是最具破坏性的公共卫生灾难之一。除造成沉重的公共卫生负担外，还将导致数百万人无家可归、失业、逃学、家庭破裂等。新冠疫情掩盖了这一危机，也放大了这一危机。这场危机是美政府多系统监管失败的反映，急需紧急、统一、全面的应对措施。

结束语

美国毒品问题由来已久，是根深蒂固的历史顽疾。美国政府对毒品危害宣传不够，减少毒品需求措施不力，禁毒效果不佳。美国必须正视自身问题，采取措施应对国内毒品泛滥问题，保护美国人民的生命权、健康权，不能讳疾忌医。

打击毒品首先需要自身做出努力，同时也需要各国通力合作。美国应当停止无理指责中方、破坏中美禁毒合作的行为，更不应误导公众，转移对本国毒品滥用治理不力的责任。

（新华社北京2月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 15 版）

(责编：袁勃、牛镛)