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“展现中国市场的巨大潜力”（见证·中国机遇）

本报记者  曲  颂
2023年02月10日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国经济韧性强、潜力大、活力足，中国坚定不移扩大开放，让我们对在中国的发展充满信心。”印尼金光集团旗下浆纸业集团（以下简称“金光集团APP”）相关负责人翟京丽日前在接受本报记者采访时表示，自2010年以来，中国制造业增加值一直居世界第一位，快速成长的中国大市场为跨国公司提供了机遇，也为全球经济发展持续注入动力。

　　金光集团APP于1992年进入中国，许多中国消费者熟悉的纸巾产品就来自金光集团APP。

　　在去年举行的第五届中国国际进口博览会上，金光集团APP展台用植物和纸艺云朵打造了一片绿色空间。据翟京丽介绍，在这届进博会上，金光集团APP首发全新环保科技成果——创新纤维素生物基材“BBC纤维絮纸”。这种基材从天然材料中提取，使用回收后经过微生物分解，可作为腐殖质培育苗圃，用于再次造林。不仅如此，由于这种基材是中空纤维，在经过特殊处理后，容易与各种可降解塑料兼容，使得塑料复合材料能够实现更广泛的应用。例如，在生产80万吨生物可分解塑料的过程中添加10%的“BBC纤维絮纸”，碳排放可减少约24万吨。翟京丽认为，这项环保创新材料产品将有效推动绿色循环经济发展，助力中国“双碳”目标的实现。

　　翟京丽表示，进博会是中国构建新发展格局的示范窗口，也是推进高水平对外开放的重要平台。在这一平台上，中国国内和国际资源在对接中创造出更多新业态、新模式，对企业迭代发展起到巨大推动作用。首届进博会上，金光集团APP全球首发的主打产品生物降解食品卡系列产品成功远销英国、墨西哥、印度等多个国家。前四届进博会上，金光集团APP累计达成意向合作订单价值近5亿美元。“在世界经济发展不确定因素增加的背景下，各方一如既往的参展热情体现出全球伙伴对中国市场的认可、对合作共赢理念的认同。”连续五届参展，翟京丽认为，“进博会展现中国市场的巨大潜力，让我们看到了更多机遇。”

　　去年上半年，在广西自贸试验区钦州港片区，金光集团APP年产180万吨高档纸板扩建项目和年产75万吨化机浆扩建项目同时开工，总投资约118亿元人民币。不久前，金光集团APP旗下山东博汇纸业45万吨高档信息纸项目成功上卷出纸。翟京丽表示，未来，中国将继续成为金光集团APP全球投资的首选国家，集团将不断深化“服务中国”的承诺，进一步深耕中国市场。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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