本报记者 沈 钧

图为2月8日，中国救援队队员在土耳其哈塔伊省的一处地震废墟搜救。

新华社记者 沙达提摄

当地时间2月8日下午，经过8000多公里飞行、约5个小时车程，几经辗转，中国救援队抵达土耳其地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市，随即投入搜救工作。经与土方救援队通力合作，中国救援队于9日凌晨成功从一处废墟中救出1名孕妇，当天下午再救出一名被埋在楼房废墟下的女性幸存者。

中国救援队队长赵明告诉本报记者，凌晨被救出的孕妇被困在一栋8层楼房的废墟中，考虑到被困者特殊的身体状况，救援队技术专家与当地救援队经过多次协商才最终敲定了营救方案。整个施救过程耗时近8小时，中国救援队专业技术能力和严谨工作作风受到土方同行和当地民众的称赞。

据介绍，此次中国救援队由82名队员组成，到达现场后分为三批，轮番上阵，24小时不间断开展救援工作。目前在土耳其灾害与应急管理署协调员建议下，中国救援队主要在安塔基亚市市内街区开展搜索工作。在搜救过程中，队员首先依靠探测仪等专业设备及搜救犬的灵敏嗅觉，从倒塌建筑顶部向下逐层搜索被困人员。一旦确定被困人员位置，搜救队员立即使用设备清除废墟水泥瓦砾，搭建救援通道以便队员能直接进入建筑物内部开展施救工作。由于灾害现场情况极为复杂，搜救队员往往需要根据被困人员情况灵活制定救援方案，并随时处理各类突发状况。

9日清晨，中国救援队和联合国国际搜索与救援咨询团会面，交流了救援开展情况。目前，土耳其当地和国际救援队工作的最大难点在于，灾区余震不断且电力供应无法恢复。余震的发生给救援队搜救处置工作带来极大难度。缺电造成适用于狭小空间的部分手持破拆工具无法运转。据土耳其气象部门预报，未来几天灾区天气情况并不乐观，雨雪居多，预计寒冷恶劣的天气将加大救援困难。

据了解，中国救援队会同中国驻土耳其大使馆工作人员与当地政府协调沟通，在哈塔伊省哈塔伊体育馆设立行动基地，搭建指挥、通信、医疗、库房、住宿等设施，为救援队员提供后勤保障服务。土方安排士兵在营地周边执行巡护任务，为中方救援人员提供安全可靠的宿营环境。赵明介绍，下阶段中国救援队将主要围绕两方面开展工作，一是继续完成安塔基亚市市内搜救工作，尽快开辟更多搜救区域，争分夺秒搜救被困民众；二是继续完善营地设施，做好电力供应、餐食饮水、日常取暖等基础保障，以利于搜救工作有序进行。此外，随队医疗人员将做好队员的健康检查和评估，预防各类疾病发生。

（本报安卡拉2月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 03 版）

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