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外交部发言人：

中国始终坚持越发展越开放

2023年02月10日06:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月9日电  （记者张远南）近日，国际货币基金组织预计今年中国经济对全球增长贡献率将达1/4。外交部发言人毛宁9日就此答记者问时表示，这体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。中方将继续坚定不移推进高水平对外开放，与世界相互成就、共创未来。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，国际货币基金组织近日发表的文章指出，预计今年中国经济对全球增长贡献率将达1/4，这对中国和世界都是喜讯。发言人对此有何评论？

　　“这当然是一个好消息，再次体现了国际社会对中国经济发展前景的信心。”毛宁说。

　　“当前，世界经济风险积聚，保护主义逆流横行，但中国始终坚持越发展越开放，对外开放的大门越开越大。”她表示，去年，中国对外贸易规模再创新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。

　　毛宁说，中国以开放姿态积极参与多边合作。“一带一路”倡议步入十周年，中国累计已同151个国家签署合作文件。《区域全面经济伙伴关系协定》实施一年，中国与其他成员国进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，对其中8个成员国的进出口增速超过了两位数，为区域经济发展提供强大动能。

　　“中方将继续坚定不移推进高水平对外开放，与世界相互成就、共创未来。”毛宁强调。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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