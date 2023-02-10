易 凡

作为平等互信的好朋友、共同发展的好伙伴、践行多边主义的同路人，中拉将继续守望相助、携手共进，携手构建中拉命运共同体

1月24日，拉美和加勒比国家共同体第七届峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。应拉共体轮值主席国阿根廷总统费尔南德斯邀请，习近平主席向峰会作视频致辞。这是继2021年拉共体第六届峰会后习近平主席再次向拉共体峰会作视频致辞，充分体现了中方对中拉关系的高度重视，彰显了中拉关系的高水平发展。

自1960年古巴在拉美国家中率先同新中国建立外交关系以来，中拉关系不断发展，已经步入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。60多年来，中国发展中拉关系的初心始终如一，中拉合作内涵不断丰富，合作进展日新月异。

中国始终将拉美视为平等互信的好朋友，始终尊重拉美人民自主选择的发展道路。2013年以来，习近平主席已5次访问拉美。在元首外交引领下，中拉政治互信不断深化，双方坚定支持彼此核心利益和重大关切。新冠疫情发生后，习近平主席同拉美国家领导人通过通话、互致函电等“云外交”方式保持密切沟通，为中拉关系发展把舵定向。越来越多拉美国家同中国建交、复交，一个中国原则在该地区更加巩固。双方以中拉论坛为抓手，持续推进中拉整体合作，中拉友好大树更加枝繁叶茂。

中国始终将拉美视为共同发展的好伙伴。拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，共建“一带一路”为中拉各领域合作注入强劲动力，越来越多地区国家同中国携手推进高质量共建“一带一路”。近年来，中国持续保持拉美地区第二大贸易伙伴地位。2021年中拉贸易逆势上扬，突破4500亿美元大关。2022年中拉贸易额继续增长，达到4857.9亿美元。拉美已连续多年成为中国海外投资第二大目的地，中国企业为当地创造了大量就业岗位。

中拉互利合作不断结出硕果，亮点纷呈。中国同巴西、智利等国开展新冠疫苗联合生产和药物研发合作，共同守护中拉人民生命健康；中国为总部位于墨西哥的国际玉米小麦改良中心提供了上千份小麦种质资源；中国电动大巴助力智利首都圣地亚哥开启“绿色公交时代”；阿根廷和智利多次为中国“雪龙”号极地科考船提供补给……中拉合作与时俱进、不断创新，为双方带来了更多发展机遇。

中国始终将拉美视为践行多边主义的同路人。志合者不以山海为远。中国与拉美国家虽远隔重洋，国情和历史文化各异，但都坚定推动国际社会基于国际法和多边主义，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议获得越来越多的拉美国家支持和参与。中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，支持地区国家在国际和地区事务中发挥更大作用，同地区国家在气候变化、粮食安全等议题上保持密切沟通协调，维护广大发展中国家和新兴市场国家的共同利益。

当前，世界进入新的动荡变革期，国际形势充满不稳定性和不确定性，人类社会面临更加艰巨的挑战。作为平等互信的好朋友、共同发展的好伙伴、践行多边主义的同路人，中拉将继续守望相助、携手共进，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手构建中拉命运共同体，为推动构建人类命运共同体贡献更多中拉力量。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)