经过疫情防控进入新阶段后的第一个春节，关注中国的国际人士观察到，中国的个人消费进一步恢复，对经济增长的信心持续增强。中国春节消费热潮及其折射的经济光明前景，为全球经济复苏注入了信心。接受本报记者采访的国际商业、企业界人士表示，过去3年，中国在抗击疫情和经济社会发展上取得的成果经得起时间检验，将继续成为全球经济发展的主要稳定器和动力源。他们对进一步同中国深化合作、深耕中国市场充满期待。

“中国经济增长内生动力不断积聚增强”

2022年，法国欧莱雅集团宣布在中国市场设立首家投资公司，并将中国有限公司升级为集团的北亚区总部。欧莱雅北亚区总裁费博瑞说，新年伊始，我们看到了中国消费市场的强势复苏、产业发展的良好势头和深化改革开放的坚定步伐。近期中国出台的一系列促消费、助复苏、优化营商环境、推动高质量发展的政策进一步增强了我们的信心。

春节期间，日本服饰品牌优衣库推出的“兔”元素卫衣等年味新装大受欢迎。优衣库对中国市场的复苏与发展充满信心，表示今年将继续推出新品并继续开拓下沉市场、开设新店，让更多中国消费者在自己家门口就能买到高品质服装，满足民众户外畅玩、运动、社交娱乐等各方面需求。

花王（上海）产品服务有限公司总经理住谷敦表示，从中国春节市场来看，消费者对于个性化、多样化、高品质产品的需求持续扩大，消费场景也呈多元化趋势。“中国极具韧性的产业链供应链保证了我们在市场上持续的竞争力。”住谷敦说，面对市场的快速复苏，花王将通过加大与本地供应商的深度合作，不断创新，快速响应并满足市场需求。

美国强生全球资深副总裁宋为群表示，春节期间市场回暖反映出中国市场规模大、经济韧性强、发展潜力足的光明前景。中国坚定不移扩大高水平对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，持续优化营商环境，赋能企业创新发展，给世界经济发展增添了亮色，也为广大外资企业注入了信心。

俄罗斯媒体日前报道，俄罗斯航空公司正计划增加飞往中国的航班。“随着中国优化调整防疫政策，中国市场活力持续释放，中国经济增长内生动力不断积聚增强，这对促进全球经济稳定具有重要意义。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，作为世界第二大经济体，中国拥有完善的产业链供应链体系，能够生产制造涵盖各领域种类繁多的产品，从需求侧和供给侧为国际市场提供支撑。俄罗斯企业对中国市场充满信心，期待深入拓展在华业务。俄中两国企业正计划举行一系列联合商业活动，未来双方之间的联系与合作将更加密切。

“中国制造业将为全球发展注入强大动力”

中国商务部数据显示，2022年，中国吸收外资继续保持稳定增长，实际使用外资以人民币计首次突破1.2万亿元，同比增长6.3%，引资规模居世界前列。研究资金流向的美国EPFR全球公司发布的数据显示，近一个月来，活跃的外资经理人共向中国内地股市投资13.9亿美元。EPFR公司人士分析说，活跃经理人对中国市场的看好达到了5年来最高。

2022年底，中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会进行了调研，结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景充满信心。

“中国经济复苏的所有要素均已齐备，有望在2023年实现‘强劲复苏’，继续成为全球经济增长主引擎。”联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任哈米德·拉希德表示，中国国家发改委去年批准了总额达1.5万亿元人民币的重大投资项目，这些项目将持续多年，可有力加快经济复苏步伐，是非常明智之举。疫情防控期间，中国居民储蓄迅猛增长，防疫政策优化调整后，家庭消费开始增加，这也将加快经济复苏进程。从长远看，中国经济的上述表现均有助于降低通胀和实现更快增长。

“过去3年，中国经济的基本面表现得非常坚韧：2022年中国出口继续高速增长，前11个月较去年同期增长了9%。在主要发达国家通货膨胀率大幅上升和国际环境复杂变化的背景下，中国物价保持稳定，这为经济复苏打下了扎实基础。”罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞表示，中国市场是全球最大也最有潜力的消费市场，中国经济复苏将提振2023年全球经济增长前景。“随着效率不断提高，以及降碳转型持续推进，中国制造业将为全球发展注入强大动力。”

中国不断扩大金融市场开放也为外资金融机构在华发展带来重要机遇。汇丰银行数据显示，2020年至2025年，汇丰集团在中国内地的新增投资有望超30亿元人民币，显示出对在中国市场长远发展的信心。

“外国企业对投资中国有浓厚兴趣。”《胡润百富》创刊人和首席研究员胡润日前表示，在当前复杂的经济形势下，中国市场的稳定、制造能力的创新升级持续吸引着外资目光。

“稳定全球产业链供应链需要中国力量”

“一流的基础设施、高素质的劳动力、规模巨大的市场……中国在这些方面的优势不可替代。中国依然是全球经济增长主要引擎。”美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克表示，中国因时因势优化调整防疫政策，为经济快速复苏打下基础。

今年1月，德国博世集团宣布在苏州投资约10亿欧元打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，主要服务中国市场。“展望今年全年，中国业务恢复增长将对集团发展起到关键作用，尤其是电机系统核心部件领域在中国有望实现盈利。”德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策表示，中国的市场和创新能力对宝马来说必不可少，宝马将继续深化对华合作。“我们认为跟中国合作更重要。”

美国运动休闲品牌斯凯奇亚太首席执行官陈伟利表示，中国持续优化国内产业链布局，发挥产业门类齐全、产业体系完整及产业链配套优势，让外商更加坚定投资中国信心，深化在中国的战略布局，共享中国大市场机遇。中国强调要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。斯凯奇将更加坚定推进下沉市场发展。

“稳定全球产业链供应链需要中国力量。”美国水处理技术企业赛莱默相关负责人吕淑萍表示，中国供应商在生产技术、交期速度、产品质量等方面具有巨大优势。从发展基础看，中国经济体量已超过120万亿元，拥有完整的产业体系、日益完备的基础设施网络，产业链供应链韧性持续增强，保持经济平稳健康可持续发展的物质基础日益坚实。中国正持续提升供应链的市场竞争力和发展引领力。中国已经用行动证明，其将致力于进一步扩大开放，放宽市场准入，优化营商环境。“赛莱默的上海研发中心即将启用。我们将不断增加在中国的研发创新，通过产学研协同创新方式为中国的水务数字化转型贡献力量。”

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔认为，中国是全球产业链供应链的关键一环，中国发展向好推动全球产业链供应链恢复稳定畅通。

（本报北京、莫斯科、东京、柏林、布鲁塞尔2月9日电 记者曲颂、杨迅、肖新新、朱玥颖、刘仲华、牛瑞飞）

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)