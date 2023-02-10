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通讯：“黄金72小时”后的生命奇迹——中土救援队联手救出两名地震幸存者

2023年02月10日06:26 | 来源：新华网
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　　新华社土耳其安塔基亚2月9日电 通讯：“黄金72小时”后的生命奇迹——中土救援队联手救出两名地震幸存者

　　新华社记者王腾飞 李振北 王峰

　　当地时间9日下午，在土耳其南部地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市，救援“黄金72小时”已过，但救援人员仍在与时间赛跑。

　　在倒塌的楼房废墟旁，人们焦急地等待，渴望奇迹的发生。当一名女性幸存者被中国救援队和土耳其救援队队员用担架抬出时，人们纷纷拿出手机记录下这激动人心的时刻。

　　这片废墟原本是一座约7层高的楼房。搜救队员早先在挖开的废墟一侧发现一名女性幸存者。当这名女性位置被确定后，几名搜救队员大声宣布这一消息，并告知她还能与搜救队员对话，这让大家十分兴奋。

　　新华社记者在现场看到，获救者十分年轻，身上盖着搜救队员提供的毛毯，戴着护颈，面色惨白，搜救人员小心翼翼地将她抬上救护车送往医院治疗。

　　搜救队员说，这名女性地震后受困于中高楼层，楼层在垮塌时发生一定程度的转向，最终向一侧彻底垮塌。这片废墟原本不是中国救援队的搜救点，土耳其救援队在搜救时向中国救援队求助。当天凌晨，这支土耳其救援队曾与中国救援队共同救出一名孕妇，也许是在搜救行动中产生了默契和信任，他们再次寻求与中国救援队合作。

　　中国救援队副队长赵洋在接受采访时说，在此次搜救中，中国救援队向土耳其救援队提供了整体搜救方案以及安全风险评估。中方发挥自身专业优势，在搜救过程中起到重要作用，双方的沟通也十分顺畅。由于被困人员在楼层的中高层，中方采取从上到下、从侧面向内逐层排查的方案来寻找幸存者。

　　在救出这名女性后，中国救援队赶往下一片废墟进行搜救。这是一幢不高的住宅，并未完全垮塌，幸存者也是一名女性，被困在地下室里。

　　中国救援队进入现场后迅速进行评估与排查，并与土方确认搜救方案。最终，经过不懈努力，幸存者被搜救队员用担架从地下室抬出。此时，夜幕已降临，医生给她盖上特制的金色保暖薄膜，大家打着灯光排成两行。在众人簇拥下，她被送进救护车。也许是因为激动，记者听到她发出微弱的哭泣声。

　　对于这些女性能够在救援“黄金72小时”后成功获救，赵洋认为，她们本身有很强的韧性与耐力，周围也有足够的空间，搜救时来自外界的呼喊声也是促使她们成功存活的因素。

　　在搜救过程中，不少民众来到现场，期待搜救能够成功。在这场大地震灾害中，不知有多少人在废墟下等待救援，而中国救援队等各方救援力量给当地人带来了希望。

(责编：袁勃、牛镛)

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