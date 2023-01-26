新华社北京1月26日电 综合新华社驻外记者报道：兔年新春之际，“欢乐春节”系列活动在西班牙、塞尔维亚、匈牙利、墨西哥、缅甸、巴西等多个国家举行。舞狮表演、民俗庙会、编中国结等富有浓郁中国年文化传统的活动，为华侨华人、当地民众送去新春祝福。在这些形式多样的“欢乐春节”活动中，中国与各国民众共度欢乐佳节，共享中国文化。

在西班牙，“欢乐春节”庆祝活动由中国驻西班牙大使馆、马德里市政府和马德里自治区政府共同举办。近一个月的时间内，民众可参与花车游行、艺术展览、民俗庙会、烟花表演等活动，体验中国传统文化的魅力和新春的喜悦。

马德里市长阿尔梅达说，兔代表和平与和谐，希望马德里市民能享受兔年“欢乐春节”系列活动，进一步加强与马德里华人社区之间的联系。

21日晚，漫天烟火映红塞尔维亚首都贝尔格莱德夜空。来自中国山东的舞狮队伍走上贝尔格莱德市中心的米哈伊洛大公街，2023年“欢乐春节——丝绸之路上的友谊大篷车”活动就此拉开帷幕。舞狮、武术、年画、剪纸等丰富多彩的活动，以及现场制作的抻面、水饺等中国美食，给塞尔维亚带来十足“年味儿”。

由哥本哈根中国文化中心主办的兔年“欢乐春节嘉年华”走进丹麦首都哥本哈根市政广场与市政大厅。市政厅内，红灯笼与中国结高悬，人们被热闹喜庆的中国年味儿感染，纷纷拍照留念；市政厅外，龙珠引着彩龙穿梭在历史悠久的广场上。“中国龙”从童话大师安徒生的雕像前游弋而过，童话氛围与中国元素在这里擦出火花。

哥本哈根市长索菲亚·安德森向丹麦华侨华人送上祝福。她说，兔子代表幸福、快乐与和平，希望我们继续相互协助，带着快乐、幸福与和平进入新的一年。

“欢乐春节”线下体验日活动20日在位于匈牙利首都布达佩斯核心地段的奥丽购物中心举行。一对醒狮在鼓乐声中欢乐起舞，古筝、琵琶二重奏、中国风舞蹈《琵琶语》赢得满场掌声。身着汉服的青年华人志愿者手把手教授匈牙利民众如何施拜年礼，并给小朋友们送上新年礼物。

21日晚，马耳他首都瓦莱塔的马耳他国家创意艺术中心电影院人头攒动，当地观众兴高采烈地观赏了“欢乐春节”中国电影节影片《流浪地球》。

马耳他中国文化中心主任袁媛说，“欢乐春节”中国电影节已成为马耳他民众体验中国新年和中国文化的重要品牌活动。此次中国电影节上展播的影片还包括《烈火英雄》《攀登者》《银河补习班》《中国机长》等。

20日，中国驻葡萄牙大使馆与葡萄牙波尔图市政府在波尔图市举行“欢乐春节”系列活动，包括舞龙表演、贺新春酒会、新春团拜会和文艺演出。中国驻葡萄牙大使赵本堂、葡萄牙卫生部长曼努埃尔·皮萨罗和旅葡华侨华人、中资机构、留学生代表300多人参加了活动。

21日，由中国驻巴西大使馆同巴西利亚联邦区旅游局联合主办的“欢乐春节”新春音乐会在巴西首都巴西利亚举行。巴西文化部长梅内塞斯和巴西各界代表及多国驻巴使节、华侨华人等400余人相聚一堂，共庆中国春节。

墨西哥第二届中国新年文化节21日在墨西哥城国家艺术中心开幕，在中国传统舞龙舞狮、太极表演中，3000多名当地民众一同迎接中国兔年春节。现场还举办了“美丽中国”图片展、书法、围棋工作坊等活动，中国驻墨西哥大使馆向现场观众分发兔年生肖玩偶，当地民众还学着用中文互道“新春快乐”。

在缅甸，春节联欢活动日前在仰光中国文化中心举行。醒狮点睛、文艺表演、2023年“中国北方冰雪旅游海外推广季”推介、汉服拍照打卡、春节美食品鉴等活动，让嘉宾们感受和体验中国春节文化。（参与记者：陈浩、张东强、石中玉、温新年、林晶、朱雨博、谢宇智、王伊然、卞卓丹、陈文仙）

(责编：袁勃、杨光宇)