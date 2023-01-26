人民网巴黎1月25日电 （记者刘玲玲）为庆祝中国农历兔年春节和中法建交59周年，中国驻法国使馆23日携手享誉国际的米其林餐厅卢布松美食坊和法国百年瓷器世家柏图在巴黎联合国教科文组织总部举办“中法美食文化之夜”活动。

中国驻法国大使卢沙野、全国人大常委会副委员长陈竺，法国宪法委员会主席法比尤斯、法国前总理拉法兰等法国政治、经济、文化等各界知名人士，以及联合国教科文组织文化助理总干事拉米雷斯、圣多美和普林西比总理特罗瓦达等六十余人出席活动。

中国驻法国大使卢沙野致辞。人民网记者 刘玲玲摄

卢沙野在致辞中代表中国使馆向到场嘉宾致以新春祝福。他表示，59年前，中法两国领导人以超越意识形态的战略眼光推动中法建立大使级外交关系，掀开当代中法关系乃至国际格局发展新篇章。中法和衷共济，互利共赢，书写了一段段友谊佳话。如今，世界又一次站在了历史的十字路口。我们坚信，文化始终是拉近人与人、国与国关系最坚韧的纽带，只有不断深化文明交流互鉴，才能推动世界各国消弭隔阂、共同应对全球性挑战。

全国人大常委会副委员长陈竺致辞。人民网记者 刘玲玲摄

陈竺在致辞中表示，美食承载着深刻的文化、历史内涵，蕴含着不同民族的独特价值观念。中法两国饮食文化虽风格迥异，但对于美和品质的追求殊途同归。和而不同也应成为两国开展各领域交流合作的共同追求。

联合国教科文组织文化助理总干事拉米雷斯致辞。人民网记者 刘玲玲摄

拉米雷斯代表因日程原因无法到场的联合国教科文组织总干事阿祖莱向全场嘉宾表达问候。他表示，选择在教科文组织总部举办这场活动意义非凡。美食是跨文化交流的优质载体，也是非遗传承与发展的重要内容。活动主旨与教科文组织秉持理念高度契合。

法国前总理拉法兰致辞。人民网记者 刘玲玲摄

拉法兰发表致辞表示，美食文化之所以对于两国人民如此重要，不仅在于食物本身带来的身心愉悦，更在于其中承载着法中两大文明对家庭和友谊共同的珍视。今晚两国友人欢聚一堂，也正是为了共享节日、畅叙友谊、展望未来。相信即将到来的中法文化和旅游年、中法文化论坛等活动将搭建良好平台，推动两国人文交流不断深化。

法国宪法委员会主席法比尤斯致辞。人民网记者 刘玲玲摄

法比尤斯表示，美食文化是法中两个伟大文明的重要组成部分。他对中国使馆精心组织此次交流活动表示高度赞赏，并向中国人民送上美好新春祝福，也共祝法中友好万古长青。

随后，六道分别由中国使馆和卢布松美食坊厨师团队精心制作的美食依次登场。特别安排的美食讲述人娓娓道来，配合提前拍摄制作的纪录视频，向嘉宾详细介绍菜品的精妙制作技法和蕴含的独特创意与文化内涵。在喜庆祥和的春节氛围中，美食架起了一座增进了解与友谊的“文化之桥”。

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