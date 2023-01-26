人民网罗马1月25日电 （记者谢亚宏）日前，在马耳他国家创意艺术中心电影院，马国会议员卡特娅·吉尔万尼、国家旅游局局长卡洛·迈卡雷夫、马耳他中国文化小大使阿梅莉·卡莱亚、马中友协会员等与当地观众一起欣赏“欢乐春节”中国电影节的影片《流浪地球》，共庆新春，喜迎兔年。

观影后，观众纷纷为影片点赞。马中友协执行秘书伊丽莎白·卡萨表示，120分钟的影片十分精彩，令她全程屏注了呼吸，影片中穿插的中国新年元素也非常巧妙。议员卡特娅·吉尔万尼待影片一结束，便马上在个人脸书账号分享与欢乐春节吉祥物及身着节日盛装的中国观众的合影，称赞中国新年是一个充满喜悦和幸福的节日，并祝愿大家兔年吉祥，健康如意。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，这次兔年除夕观影活动的成功举办，充分说明“欢乐春节”中国电影节经过四年来的发展，已成为马耳他民众体验中国新年和中国文化的重要品牌活动。中心将继续携手马国家创意艺术中心，积极推介中国优秀电影，让更多当地民众通过影视艺术了解中国文化和中国社会发展。

2023马耳他“欢乐中国”电影节于1月7日拉开帷幕，在春节前后共展播《烈火英雄》《攀登者》《银河补习班》《流浪地球》《中国机长》等5部中国优秀电影作品。

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