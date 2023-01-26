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“祖国颂”新春快闪活动在巴西圣保罗举行

2023年01月26日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢1月25日电 （记者吴杰）“祖国颂”大型新春快闪活动22日在巴西圣保罗市举行。活动由圣保罗华星艺术团、温州同乡联谊会联合主办，中国驻圣保罗总领馆及巴西华人协会、巴西中国和平统一促进总会共同支持。陈佩洁总领事、田玉震副总领事及总领馆部分外交官出席，巴西联邦政府间关系事务部长、圣保罗州议长及市议员均派代表参加，圣保罗主要侨领、华文学校师生及巴西各界民众等现场观看。

这是该活动因疫情暂停两年后首次重启。近百名中巴演职人员在圣保罗最繁华的保利斯塔大道倾情演出。快闪活动以舞龙舞狮和管弦合奏曲《大中国》开场，随后，民族歌舞、中国戏曲、武术太极、音乐演奏等欢快喜庆贺新春节目精彩呈现。参演人员有老中青及少年儿童，有华侨华人和巴西朋友。活动传递出华人社会欢欢喜喜过大年的喜悦心情、当地民众对中华文化的深深喜爱和人们走出疫情阴影、回归正常美好生活的兴奋。活动在大合唱《我的祖国》歌声中圆满结束。

陈佩洁向侨胞和各界朋友拜年，她表示，快闪生动展现了中国春节的传统节庆文化之美、中巴文明交流互鉴之美和中巴人民友好情谊之美，也生动体现了在国内优化疫情防控工作、全社会重焕生机与活力的当下，广大华侨华人同步呈现走出疫情奔向美好的心情。

(责编：刘洁妍、张悦)

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