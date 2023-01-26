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特写：为何枪击惨剧不断重复——洛杉矶民众控诉美国枪支泛滥

2023年01月26日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月24日电特写：为何枪击惨剧不断重复——洛杉矶民众控诉美国枪支泛滥

　　新华社记者高山 谭晶晶

　　美国加利福尼亚州蒙特雷帕克市政厅前，点点烛光摇曳，弥漫着哀伤和愤怒。一块写着“问题在于枪支”字样的红色标语牌格外醒目。

　　23日夜，数百名洛杉矶民众聚集在这里，为日前蒙特雷帕克枪击事件遇难者举行烛光悼念会。

　　“为何枪击惨剧不断重复？！”手举标语牌的教育工作者保罗·帕迪拉愤怒地质问。

　　21日，蒙特雷帕克枪击事件造成11人死亡、9人受伤；23日，旧金山湾区半月湾市枪击事件造成7人死亡、1人受伤；23日，奥克兰市枪击事件造成1人死亡、7人受伤。

　　帕迪拉对记者说：“1月份还没过完，美国就已发生30多起枪击事件。这太疯狂了。这种局面不能再持续下去了。”他强调，枪支泛滥是悲剧不断的重要原因，美国联邦和地方各级政府必须采取切实行动加强控枪。

　　帕迪拉的言论引起现场民众共鸣。一名男士大声喊道：“枪击发生在小学、发生在超市、发生在教堂，我们应该尽快加强控枪。”一名华人无奈地说，每次枪击事件发生，人们都充满震惊、悲伤和愤怒，但没过多久就归于平静。

　　61岁的当地拉丁裔居民艾玛·加莱戈斯和几位邻居一起来到悼念会现场。她告诉记者，自己就住在发生枪击事件的舞厅附近。枪声响起时，她还以为是爆竹声，直到警笛大作、直升机开始在头顶盘旋，她匆忙打开电视，才了解到原来枪击事件发生在身边。“我非常难过他们遭遇如此悲剧。”

　　加州州长纽森23日在社交媒体上说，自己正在医院探望蒙特雷帕克枪击事件受害者时，被叫去听另一起枪击事件的简报。“这次是在半月湾。悲剧接踵而来。”

　　根据美国“枪支暴力档案”网站的统计数据，美国今年已经发生39起大规模枪击事件，成为该网站2014年开始记录数据以来同期同类事件最多的年份。美国媒体指出，今年的大规模枪击数量比今年迄今过的天数还要多。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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