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专访：时代呼唤裁谈会等多边机制为全球安全提供稳定力量——访中国裁军事务大使李松

2023年01月26日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月24日电 专访：时代呼唤裁谈会等多边机制为全球安全提供稳定力量——访中国裁军事务大使李松

　　新华社记者聂晓阳

　　2023年裁军谈判会议（裁谈会）首次全会24日在日内瓦万国宫举行。出席会议的中国裁军事务大使李松在会后接受记者采访时表示，近年来，国际政治和安全形势经历了冷战结束以来最为复杂深刻的演变。加强全球战略稳定、维护国际和平与安全，时代呼唤裁谈会等多边机制为全球安全提供可靠持久的稳定力量。

　　李松表示，经过国际社会艰辛探索形成的多边裁军机制和条约体系，是国际安全和战略稳定的“安全网”，只能加强，不能削弱。贬低裁谈会作用，动摇协商一致原则，甚至企图另起炉灶、另搞一套，将不可避免地导致议题讨论阵营化、安全治理碎片化、国际规则丛林化。

　　他说，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一种秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，“越是在困难情况下，越要坚决捍卫裁谈会等机制的权威性和有效性”。

　　他表示，国际社会应坚定维护和加强全球战略稳定，充分尊重所有各方的正当安全利益和关切。裁谈会不是在真空中运行的，要以宽广的视野审视战略安全形势，深入思考全局性、长期性、结构性问题。裁谈会不应成为大国整治小国的工具，也不应成为大国竞争的场所。

　　他说：“我们的目标是促进各国普遍和共同安全。我们不能被正在发生的地缘冲突绑架，忽视事关战略平衡与稳定的根源性问题；更要坚决反对冷战思维、集团政治、阵营对抗这些陈腐、不得人心、有悖时代潮流的思维模式和行为模式，不能让它们继续妨碍、破坏裁谈会乃至更广泛多边军控裁军事业向前推进。”

　　李松表示，展望未来，唯有删繁就简、求同存异，为裁谈会工作搭建一个全面平衡的基本框架，才能为各主要议题工作的长期推进奠定坚实基础。

　　他强调，中国将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，继续奉行对外开放的基本国策，以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，以中国提出的共同、综合、合作、可持续的安全观为全球安全治理做出贡献，“这是中国为动荡不安的国际形势提供的最大的稳定性”。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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