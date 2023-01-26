新华社联合国1月25日电 联合国安理会25日举行叙利亚政治人道问题公开会。中国常驻联合国副代表戴兵在会上发言，呼吁全面落实安理会关于叙利亚跨境人道救援授权延期问题的决议。

戴兵说，安理会于1月初通过了关于叙利亚跨境人道救援授权延期问题的第2672号决议，中方呼吁国际社会在未来6个月作出更大努力，确保决议得到全面落实，并在落实效果上取得更大突破。

戴兵表示，跨境救援是特殊形势下做出的临时性安排，最终要逐步有序向跨线救援过渡，让跨线救援成为对叙人道救援的主渠道。中方欢迎联合国方面更新叙西北部跨线人道救援行动计划，期待救援的频率和车队规模获得更为明显的提升。对叙东南部鲁克班难民营的跨线救援应尽早重启。

戴兵指出，单边制裁以及由此带来的过度执行问题同安理会和国际社会改善叙人道准入、增加叙人道资源的努力背道而驰。中方再次呼吁有关国家立即全面解除对叙利亚的单边制裁。

戴兵说，当前叙利亚反恐形势依然复杂。国际社会应当根据国际法和安理会决议，采取统一标准，以零容忍的态度打击叙境内一切恐怖势力，并停止对恐怖势力的纵容、包庇和政治利用。叙利亚的主权和领土完整必须切实得到尊重。外国军队在叙境内的非法驻扎和非法军事行动必须结束，外国军队对叙境内自然资源的非法掠夺必须立即停止。

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