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美国宣布向乌克兰提供31辆主战坦克

2023年01月26日09:34 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月25日电（记者邓仙来）美国总统拜登25日宣布，美国将向乌克兰提供31辆“艾布拉姆斯”主战坦克。

　　拜登当天在白宫发表讲话说，美国提供的坦克数量可以装备乌军一个营。这批坦克运抵乌克兰尚需时日。

　　拜登说，美国同时将提供能有效保障“艾布拉姆斯”主战坦克正常运作的零部件，并尽快开始为乌军提供与该型号坦克操作、维修保养和后勤保障等相关的培训。

　　近日，美国媒体透露美国计划向乌克兰援助坦克的消息。俄罗斯驻美国大使馆24日在社交媒体上发布俄驻美大使安东诺夫的话说，美国向乌克兰提供坦克后，将无法为其所谓向乌克兰提供“防御性武器”自圆其说，这是对俄罗斯的又一次公然挑衅。

　　25日早些时候，德国政府发布通报称，德国将向乌方提供14辆“豹2 A6”主战坦克，同时德国同意盟友向乌克兰提供德国制造的“豹2”坦克。英国首相苏纳克14日宣布，英国将向乌克兰提供14辆“挑战者2”主战坦克。波兰、挪威、荷兰和西班牙等北约国家近日也确认或表示将考虑向乌克兰提供坦克。西方国家的这些表态引发外界对俄乌冲突继续升级的担忧。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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