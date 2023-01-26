新华社北京1月25日电 综合新华社驻外记者报道：德国政府25日发布通报称，德国决定向乌克兰提供“豹2”主战坦克。同日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，目前看不到通过外交途径解决乌克兰问题的前景。

——德国政府25日发布通报称，德国将继续加大对乌克兰的军事支持，决定向乌方提供“豹2”主战坦克。作为第一步，德国将向乌方提供14辆“豹2 A6”主战坦克。同时，德国同意盟友向乌克兰提供德国制造的“豹2”坦克。

——据今日俄罗斯通讯社25日报道，俄罗斯驻德国大使涅恰耶夫当天就德国决定向乌克兰提供“豹2”坦克一事表示，德国的决定极其危险，将把冲突升级到一个“新的对抗水平”。他说，这同时表明德国及其盟友对通过外交途径解决乌克兰危机不感兴趣，而是希望加剧冲突。

——北约秘书长斯托尔滕贝格25日在推特上发文说，对德国同意向乌克兰提供“豹2”坦克表示欢迎。他说，在俄乌冲突的关键时刻，这些坦克可以帮助乌克兰赢得胜利。

——据今日俄罗斯通讯社25日报道，佩斯科夫当天对媒体表示，欧洲和世界局势非常紧张，考虑到以美国为首的北约所采取的方针，目前看不到能让乌克兰局势缓和的任何因素。

——俄罗斯武装力量总参谋长、特别军事行动区域联合部队总指挥格拉西莫夫日前接受俄媒体采访时说，北约试图吸收芬兰和瑞典加入该组织以及西方国家利用乌克兰对俄发动“混合战争”对俄军事安全构成了威胁。为应对这些威胁，俄罗斯领导人对俄武装力量建设和发展规划作出了调整。

——波兰副总理兼国防部长布瓦什恰克24日在社交媒体发文说，德国已收到波兰提出的将波方拥有的德制“豹2”坦克提供给乌克兰的请求。据媒体报道，波兰计划将其拥有的14辆德制“豹2”坦克移交给乌克兰，但需得到德国同意。

——芬兰国防部长米科·萨沃拉25日在新闻发布会上表示，芬兰向乌方提供“豹2”主战坦克的可能性“很高”，但目前尚未做出决定。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫24日在社交媒体发文称，为满足俄武装部队在特别军事行动中的需求，俄军工企业正在增加侦察和攻击无人机以及巡飞弹的供应。

——扎波罗热行政机构负责人巴利茨基25日在“俄罗斯-24”电视频道的直播节目中说，据估计，乌军在扎波罗热市附近集结了4万人，并准备在扎波罗热方向发起反攻。

——俄罗斯国防部25日发布消息说，俄海军“戈尔什科夫海军元帅”号护卫舰在大西洋西部水域用计算机模拟方式进行了发射“锆石”高超音速导弹的演习。在演习中，“锆石”导弹打击了900公里外的模拟敌舰。

——据乌克兰国家核能监管局官网24日发布的消息，国际原子能机构观察团23日进驻赫梅利尼茨基核电站，这标志着国际原子能机构已完成向乌境内所有5座核电站派驻观察团的工作。乌国家核能监管局称，观察团的主要任务是观察袭击活动对核设施的影响并维护核设施安全。

——乌克兰最高拉达（议会）官网24日公布了泽连斯基当天签署的关于在戒严或战争情况下服兵役者违法行为的刑法和行政法修正案。修正案对服兵役人员不遵守纪律、不服从命令、威胁或暴力对抗上级、擅离职守、自行放弃阵地或拒绝使用武器等行为加大了惩罚力度。

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