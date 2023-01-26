新华社东京1月25日电（记者郭丹 姜俏梅）日本最大在野党立宪民主党党首泉健太25日在国会众议院会议上抨击首相岸田文雄强调的拥有“对敌基地攻击能力”这一施政主张，称该主张违反国际法。

日本首相岸田文雄23日在第211次通常国会（国会例会）召开期间发表施政演说，强调要从根本上增强日本防卫能力，并表示拥有所谓“反击能力”即“对敌基地攻击能力”对日本来说非常必要。为了实现该目标，将在5个财年内将日本防卫费总额增加至约43万亿日元（1日元约合0.0077美元），部分财源将通过征税的方式来解决。

对此，泉健太25日在众议院会议上表示强烈反对。他说，“对敌基地攻击能力”是在导弹发射阶段实施对敌基地攻击，必将成为“先发制人的攻击”，违反了国际法。同时，岸田提出的防卫增税方针完全没有经过国会讨论，是“胡乱的决定”。

本次通常国会会期从1月23日起至6月21日，为期150天。据日本媒体报道，日本政府计划在本次国会上提出60项法案，其中“从根本上增强日本防卫能力”的军事扩张问题等将成为关注的焦点。

去年12月，日本政府正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，提出日本将致力于拥有所谓“反击能力”即“对敌基地攻击能力”等政策主张。“反击能力”将包括各类远程攻击性导弹以及与美军共同使用的“综合防空与导弹防御”系统。这将使日本实际上放弃战后奉行的“专守防卫”原则。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)