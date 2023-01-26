新华社基辅1月25日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基24日就其当天早些时候签署总统令解除多名高官职务一事发表视频讲话。他说，任何有碍国家的内部问题“正在被清除并将继续被清除”。

据乌克兰总统网站24日报道，泽连斯基在视频讲话中说，乌克兰人见证了这一次人事调整，这样做将有助于乌克兰与欧洲国家制度接轨。泽连斯基表示，任何有碍国家的内部问题“正在被清除并将继续被清除”。

据乌克兰总统网站报道，泽连斯基24日签署多道总统令，批准乌国家安全与国防委员会关于对乌境内相关宗教机构和宗教人士实施限制和经济制裁的决定，解除了基辅州、赫尔松州、苏梅州、扎波罗热州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官的职务，任命阿列克谢·库列巴为总统办公室副主任。23日，泽连斯基签署总统令，同意基里尔·季莫申科的辞职申请并解除其总统办公室副主任的职务。

乌克兰内阁部长涅姆钦诺夫24日在社交媒体发文称，乌内阁当天召开会议并决定解除国防部、社会政策部等机构4名副部长的职务。

乌克兰媒体分析，此次乌内阁和地方官员大规模撤换可能与日前曝光的多起腐败案和刑事案有关。

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