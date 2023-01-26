新华社斯德哥尔摩1月24日电 综述：瑞典加入北约进程受重挫

新华社记者和苗 付一鸣

瑞典媒体24日援引土耳其外交部门的消息报道说，原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于加入北约的会谈“无限期推迟”。分析人士指出，瑞典加入北约申请批准程序遭遇重大挫折。

去年5月，瑞典和芬兰同时提交加入北约申请。在次月举行的北约峰会上，土耳其、芬兰和瑞典签署备忘录，确认土耳其同意支持芬兰和瑞典加入北约，同时芬兰和瑞典将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。此外，三国同意建立一个常设联合机制，以跟进落实备忘录，加强共同安全领域的合作。三方常设联合机制已于去年8月举行首次会议。

瑞典政府近日批准了两场针对土耳其的抗议活动，先是一场支持库尔德人的示威，紧接着又允许一名极右翼人士在土耳其驻瑞典大使馆附近示威。上述活动发生后，土耳其方面紧急召见瑞典驻土耳其大使表达抗议，随后又宣布取消瑞典国防大臣的访土安排。土耳其总统埃尔多安23日说，在土耳其驻瑞典大使馆附近发生示威活动后，瑞典不应再指望土耳其支持其加入北约。

此前，土耳其外长恰武什奥卢曾表示，瑞典距满足土耳其提出的加入北约的条件仍有不小的距离，瑞典在引渡与恐怖分子有关的罪犯以及冻结恐怖分子的资产方面没有取得实质性进展。他说，虽然瑞典表态解除对土耳其的军事禁运，但到目前为止，当土耳其国防企业希望从瑞典进口相关产品时并未得到瑞典的积极回应。

瑞典和芬兰长期奉行军事中立政策，但在俄罗斯去年2月下旬对乌克兰发起特别军事行动后转向，寻求加入北约。芬兰外长哈维斯托24日说，如果瑞典加入北约的申请被推迟更长时间，芬兰可能不得不重新考虑芬瑞两国同时入约事宜。对此，多家媒体报道，这是与瑞典同时申请加入北约的芬兰首次公开表达“单飞”意图。

瑞典内政评论员克努特松当天发表评论说，如果芬兰决定首先加入北约，瑞典将成为北欧唯一一个不是北约成员的国家。“这将使瑞典面临先放弃了军事不结盟，后又得不到北约安全保障的处境。”

瑞典首相克里斯特松24日晚召开新闻发布会时说，“能和芬兰同时加入北约是目前最重要的国家安全问题”，瑞典希望能与土耳其恢复有效对话。

去年7月5日，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书，正式启动北约北扩进程。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。

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