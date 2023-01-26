新华社洛杉矶1月24日电（记者谭晶晶）美国航天局和美国国防部高级研究计划局24日宣布将在核动力火箭研发方面开展合作，为载人火星探索任务做准备。美国拟最早于2027年在太空测试先进的核动力火箭推进技术。

美国航天局局长比尔·纳尔逊表示，这项新技术将大大缩短宇航员往返深空的时间，这是执行载人火星探索任务需要具备的一项重要能力。

根据合作计划，美国航天局将负责核动力引擎的技术研发，国防部高级研究计划局将负责包括火箭系统集成和采购、审批、调度和安全等在内的整个计划，并确保核动力引擎与飞行器的整体组装和集成。

在核动力火箭引擎中，核反应堆中的核裂变会产生极高的热能，发动机将热能传递给液体推进剂，推进剂受热迅速膨胀并通过喷管高速排出，产生强大推力。核动力火箭的能效是传统化学燃料火箭的3倍甚至更多。

据美国航天局介绍，使用核动力火箭可以缩短运输宇航员的时间，降低宇航员的风险。缩短运输时间是实现载人火星探索任务的关键之一。更快、更高效的运输技术将帮助美国航天局实现探索月球和火星的目标。核动力火箭的其他优势还包括增加科学有效载荷能力，为仪器和通信提供更高功率等。

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