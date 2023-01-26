新华社柏林1月25日电（国际观察）北约加大军援 加剧乌克兰危机

新华社记者

近期，北约多国加大对乌克兰军援力度。据德国媒体24日晚报道，有消息人士透露，德国总理朔尔茨已同意向乌克兰提供“豹”式主战坦克，并同意波兰等国将德制坦克输送到乌克兰。

分析人士指出，北约国家加大对乌军援力度，乌克兰危机将进一步加剧。

分歧中加大军援

英国首相苏纳克本月14日宣布，英国将向乌克兰提供包括14辆英制“挑战者2”主战坦克在内的一批武器装备。这是北约成员国首次宣布向乌提供主战坦克这类“进攻性武器”。美国随后在19日宣布向乌提供价值25亿美元的新一批援助，其中包括8套“复仇者”防空导弹系统、59辆“布拉德利”步兵战车以及350辆高机动性多用途轮式车辆等。

但在向乌克兰提供德制主战坦克问题上，北约盟友间分歧明显。与美国等国家不同，德国希望在军事援助乌克兰方面保持冷静，避免行动过于激进导致局势升级。

美国不断敦促德国单方面向乌克兰提供坦克，但德国希望美国在向乌提供坦克方面“先行一步”，德国还反对其他国家将购入的德制坦克转交乌克兰。

德国总理朔尔茨18日在瑞士达沃斯回答记者相关提问时说，德国从不单独行动，而将与其他国家特别是美国同步行动。德国国防部长皮斯托留斯20日表示，德国暂时未能同盟友就向乌克兰提供“豹”式主战坦克达成一致。不过，德国外交部长贝尔伯克22日接受媒体采访时说，如果波兰向乌克兰提供德制“豹”式坦克，德国不会阻拦。

有分析人士指出，从贝尔伯克22日的表态看，面对北约盟友的持续施压，德方相关立场出现了松动。而如果24日德国媒体的爆料属实，则说明德国的立场出现了重大转变。

另据多家西方媒体报道，美国或将改变此前不愿向乌克兰提供“艾布拉姆斯”主战坦克的立场。

目前，美国和德国官方尚未证实媒体的这些报道。

进一步加剧危机

进入冬季后，俄罗斯和乌克兰双方在战场上均无重大进展。一些西方军事专家认为，俄乌可能都在为春季攻势做准备。分析人士认为，随着北约国家加大对乌克兰的军援力度，尤其是如果德国、美国向乌克兰提供主战坦克的话，乌克兰危机或将进一步加剧。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20日说，当前乌克兰危机呈螺旋上升趋势。北约国家越来越间接地、甚至直接卷入这场冲突。西方国家对乌供应重型武器无法从根本上改变任何事情，只会给乌克兰方面增加问题。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫23日表示，西方国家向乌克兰提供先进武器，恐导致“难以预料的后果”。俄军事专家阿列克谢·列昂科夫认为，美西方向乌克兰的新一轮武器供应，特别是重型武器供应，必然会加剧战场形势。俄军事专家维克托·利托夫金则指出，西方国家通过向乌克兰供应武器赚钱，并希望通过持续不断的危机消耗俄罗斯经济金融储备和人力资源。

此外，佩斯科夫24日还警告，乌克兰获得德制“豹”式主战坦克，对未来的俄德两国关系而言将不是“好兆头”。德国右翼政党选择党联合领导人蒂诺·克鲁帕拉当天在社交媒体表示，向乌克兰提供主战坦克有让德国卷入战争的风险。（参与记者：张章、任珂、李超、李东旭、耿鹏宇）

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