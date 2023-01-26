新华社北京1月25日电 近日，以“阅读中国”为主题的第十三届全球海外华文书店中国图书春节联展，在美国、英国、泰国、突尼斯等全球27个国家和地区的85家实体书店同步开展。该联展由国家新闻出版署组织中国图书进出口（集团）有限公司、中国国际图书贸易集团有限公司等国内出版物进出口单位精选具有一定影响力、经营良好的海外华文书店举办，主要开展中国图书展销、文化展演等。

本届联展书店数量多，分布广泛，其中，包括日本东方书店在内的亚洲48家书店、英国光华书店为代表的欧洲14家书店，美国美东世界书局等美洲14家书店、澳大利亚中华书籍墨尔本店等大洋洲7家书店也参与到活动中来。特别是突尼斯东方知识书店和毛里求斯学生书店积极参展，是首次在非洲集中举办以春节为主题的图书联展活动。本届联展上的图书思想性艺术性可读性兼具，贴近海外读者需求，重点面向海外华人群体推荐《习近平谈治国理政》（第一至四卷），党的二十大报告单行本，“五个一工程”奖、“茅盾文学奖”获奖图书和2022年“中国好书”上榜图书等。本届联展活动形式多样，突出互动性参与性，举办“故事沟通世界”作家交流、图书签售、“云读书会”，以及写春联、猜灯谜、画国画等活动，让海外读者在潜移默化中了解中华文化，认知新时代中国。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)