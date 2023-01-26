张汉晖

金虎辞岁去，玉兔迎春来。在中国农历兔年到来之际，中国驻俄罗斯大使馆相继举办旅俄中国同胞新春招待会、俄罗斯友人春节招待会、中俄外交官新春联谊会等活动，数千名俄罗斯各界友华人士、旅俄侨胞代表欢聚一堂，畅叙友谊，共庆佳节。

在2023年“欢乐春节——中国文化庙会”上，俄罗斯民众结伴逛庙会、写福字、贴春联、赏茶艺、品美食。在莫斯科市政府大楼音乐厅，来自俄罗斯20余所大中小学的负责人以及中文学习者千余人现场观看春节联欢晚会直播片段，并体验书法、剪纸等文化活动。“中国红”点亮莫斯科地标建筑奥斯坦金诺电视塔，“欢度春节”中文标语随处可见，俄罗斯主流媒体每天播放春节主题节目……时时可以感受到浓浓的中国年味。

2022年是极不平凡的一年。面对加速演变的国际形势和持续蔓延的全球疫情，中俄关系始终保持健康发展势头。在习近平主席和普京总统共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力和特殊价值进一步显现。习近平主席和普京总统多次会面、视频会晤和通电话，为中俄关系发展掌舵领航。中俄在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，持续深化战略协作。

一年来，中俄经贸合作逆势前行。双边贸易额增长29.3%，达到创纪录的1902.71亿美元，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。两国能源、核能、航空、航天、基建等领域战略性大项目稳步推进，黑河—布拉戈维申斯克公路桥实现通车、同江中俄黑龙江铁路大桥铺轨贯通。两国跨境电商、数字经济、生物医药、绿色低碳等新兴领域合作势头强劲。

一年来，两国人文交流日益密切。中共二十大胜利召开，在俄罗斯掀起关注中国发展、支持俄中合作的热潮。中俄体育交流年活动有序开展，北京冬奥会主题展览在俄引发积极反响，俄罗斯花样滑冰队在中国圈粉无数。“中国热”在俄罗斯持续升温，青年论坛、“中国大使杯”围棋赛以及2022年“汉语桥”世界大、中学生中文比赛俄罗斯赛区决赛等活动亮点纷呈。双方友好的社会民意基础更加稳固。

2023年，中俄关系将迎来新的发展机遇。中国因时因势优化调整疫情防控政策，为中外人员安全健康有序往来创造了更好条件，中俄交流与合作将释放更大潜力。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中俄两国将继续坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持不懈促进世界多极化和国际关系民主化，推动完善全球治理，促进国际地区热点问题政治解决，为纷繁复杂的国际形势注入更多稳定性和正能量。

新春孕育美好希望。中方愿与俄方携手，共同推动两国务实合作实现跨越式发展，把新时代中俄关系不断推向前进。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 03 版）

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