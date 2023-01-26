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西班牙多地举办“欢乐春节”活动

本报记者  颜  欢
2023年01月26日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，西班牙马德里举办丰富多彩的活动庆祝春节，让人们沉浸式体验中国传统文化，感受中华文明的独特魅力。图为当地小朋友在工作人员指导下学写毛笔字。
　　古斯塔沃摄

　　中国农历春节前后，“欢乐春节”等系列庆祝活动在西班牙各地举行。马德里、巴塞罗那、萨拉戈萨等地通过民俗庙会、美食品鉴、花车游行、艺术展览等丰富多样的活动，让当地民众和旅西华侨华人等共庆佳节。

　　作为西班牙2023年“欢乐春节”开幕活动，“春‘艺’盎然——中国西班牙女性艺术家作品展”日前在马德里中国文化中心开幕。中西两国艺术家共同以“春”为主题创作的近50件作品，蕴含春天特有的生命力和创造力以及对美好生活的向往，引起观众的强烈共鸣。

　　与往年一样，今年马德里市政府邀请著名插画家巴克尔设计生肖年画。在庙会上，当地民众排起长队与巨幅年画合照。特意驱车近2小时前来参加活动的当地居民玛尔塔说，年画上不仅有憨态可掬的福兔，还融合了西班牙的当地建筑和艺术特色，将西中文化完美融合。“通过这些活动，我们不仅感受到节日的喜悦，还了解不少中国传统文化和习俗。这样的节庆活动已经成为我们生活的一部分。”

　　巴塞罗那地标性建筑巴特罗之家点亮“中国红”，绚烂的红色灯光投射在世界文化遗产巴特罗之家的主墙面上，富有东方色彩的灯光秀为中外游客和当地民众营造节日的喜庆。

　　在当地政府邀请下，萨拉戈萨大学孔子学院组织举办了新春游行表演。在城市中心步行街，前来观看演出的当地观众挤满街道。在阵阵掌声和欢呼声中，华侨华人表演了精彩的舞龙、舞狮、腰鼓、传统歌舞和武术等节目，吸引人们驻足观赏、拍照留念。

　　中国驻西班牙大使吴海涛表示，“欢乐春节”活动在马德里等地连续举办多年，希望“欢乐春节”活动能让更多西班牙民众了解中国传统文化，感受中国人民的友好情谊，共享节日的喜悦与幸福。2023年是中西建交50周年，两国将举办中西文化和旅游年。

　　马德里市长阿尔梅达表示，兔子象征着和平与和谐。感谢中方举办春节庆祝活动，丰富多彩的文化、艺术、美食和娱乐活动让马德里市民有机会了解中国文化和传统习俗，深化与中国的友谊。在西中建交50周年之际举办“欢乐春节”活动，必将进一步增进两国人民的友好情谊。

　　（本报马德里1月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月26日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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