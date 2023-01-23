新华社伊斯兰堡1月23日电 通讯：稳步有序推动高质量工程——记春节在巴基斯坦坚守岗位的中国水电站建设者

新华社记者姜江 王欢

“春节期间正值冬季枯水期，恰恰是水电站项目施工的黄金时期。我们有500多名中国员工将在春节期间坚守在工作岗位上，以确保如期实现工程目标。”

在巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的苏吉吉纳里水电站项目工地，中国能建葛洲坝集团苏吉吉纳里水电站项目部项目副经理朱则浩对前来采访的新华社记者说。

由中国能建葛洲坝集团投资建设的苏吉吉纳里水电站项目位于开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的昆哈河上，是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。这里海拔较高，山区地形复杂，冬天的大雪给项目建设带来了不少挑战。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中巴经济走廊启动10周年。通过总结过往项目经验、广泛征求国内专家意见、优化施工方案、加强巴方员工培训等措施，苏吉吉纳里水电站项目正稳步有序地向高质量完成建设目标迈进。

“水电站有大大小小60多个工种，每个人就像一颗螺丝钉，为项目的顺利推进保驾护航。”项目厂房工区的工区长助理张瑞东说。他告诉记者，自己每天都会早早开工，到主厂房、施工支洞、竖井、尾水洞等区域了解施工情况，协调各部门解决现场问题，确保施工质量。

厂房工区施工管理组的王飞与人力资源部的白巧宁是一对夫妻，他们在项目共事多年，今年春节仍将坚守岗位，无法回国与3岁的儿子团聚。

“儿子昨天问我什么时候能回去看他，我告诉他，等穿短袖的时候就可以啦。”白巧宁说。她特地给了儿子一个“灵活性”比较大的回答，在海外项目工作难以兼顾家庭和事业，可她又不想让儿子太失望。

为了让坚守岗位的中国员工感受到节日氛围，项目部举办了各种春节活动，包括写春联、挂灯笼、贴福字、趣味套圈、中巴员工篮球友谊赛等。

活动现场，在项目上工作了3年的巴方员工卡尚·阿里认真地跟着中方员工王博用毛笔写春联。卡尚曾在中国留学4年，他用流利的中文告诉记者，中国文化一直非常吸引他，春节活动让他再次感受到中国文化的魅力，他希望用自己手写的春联为“一带一路”倡议和中巴经济走廊送上美好祝福。

“我们希望中国员工能够在这里感受到家的温暖，同时巴方员工也能借此了解中国文化。”朱则浩说。

苏吉吉纳里水电站总装机容量为884兆瓦，已于2022年10月26日实现压力竖井全线贯通，为电站投产发电奠定基础。项目预计将于2024年投产。投产后，电站每年可为巴基斯坦提供32亿千瓦时清洁电能，助力巴电力能源结构优化。

(责编：赵光霞、岳弘彬)