新华社巴西利亚1月22日电 综述：“感受到来自中国的有利风向”——巴西舆论看好中国经济增长外溢效应

新华社记者卞卓丹 罗婧婧

中国近期优化调整防疫政策，最新公布的2022年国内生产总值增长数据也强于普遍预期，经济社会发展前景令外界瞩目。巴西经济学家、主流媒体和市场人士认为，中国经济有望实现更快增长，持续产生积极外溢效应，为中巴合作增添动力。

巴西经济学家罗尼·林斯对新华社记者说，中国积极采取措施，最大程度减轻了疫情对经济的负面影响，如今依据科学信息与研判因时因势优化调整防疫政策。

巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声表示，中国经济在今年有望实现更强劲增长。近期人民币对美元汇率显著升值，表明市场对人民币需求增加，外国企业对华投资将进一步回暖。中国经济健康增长有助于对冲全球发展面临的挑战，提振世界经济前景。

随着中国与世界的交流与合作进一步恢复，巴西期待中巴合作增添动力。

“巴西市场已感受到来自中国的有利风向。”巴西主流媒体《圣保罗州报》刊文指出，“一切都表明，中国经济引擎将再发力。”作为巴西主要贸易伙伴，中国经济活力进一步恢复正提振各方对巴西经济、金融市场的预期。

投资咨询公司Quantzed宏观分析师法比奥·法雷斯指出，对亚洲开展业务和出口产品的公司将从中国经济增长中获益良多。

展望未来，林斯告诉记者，巴西与中国合作领域众多、互补潜力巨大，两国关系将迎来非常重要的“黄金岁月”。

(责编：赵光霞、岳弘彬)