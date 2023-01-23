本报记者 章念生

汽车沿泰国南部的山路缓缓前行，一座座高塔赫然映入眼帘。抬头仰望，6名高空作业的工人正在六相输电线路上安装间隔棒。他们顺着线路从一个基塔滑向另一个基塔，直到忙完，才从60多米高的塔顶顺着梯子慢慢下来。在另一个塔位，工人们正在组装铁塔部件。这是中国国家电网河南送变电建设有限公司在泰国总承包的500千伏童颂—宋卡输电线路工程（以下简称“童宋项目”）施工现场。中国农历新年来临，这里的建设者们没有休息，工程建设依然有序进行。

童宋项目合同金额超过5000万美元，业主是泰国电力系统公司，由国网河南送变电公司总承包，泰国洛克斯利电力系统公司分包。国网河南送变电公司负责塔材、地线、光缆、接地材料等供货及设计、施工。

“大家努力工作，共同打造泰中合作的标志性项目。”洛克斯利电力系统公司总裁帕努对本报记者表示，中国同事努力投入工作，最重要的是安全意识，“他们对差错零容忍的认真态度令人钦佩”。

童宋项目整体施工进度现已完成60%以上，帕努对项目的投运充满期待：“泰南地区电力供不应求。童宋项目完成后，将充分缓解该地区的电力紧张状况，让工厂与民众少受拉闸限电之苦。”国网河南送变电国外工程公司经理臧鹏表示：“项目建成后，泰南地区将成为泰国与老挝、马来西亚电力系统相互协作的中心地带，有力促进这一区域的互联互通。”

“我们为能参与这一工程建设而感到自豪。”来自泰国东北部的小伙普塔萨是项目组的一名当地雇员，自项目2021年10月开工以来便一直参与其中。“在这里工作每天都能学到新东西，我的中文水平也在不断提升。希望项目结束后，我还能继续留在中企工作。”普塔萨说。

34岁的马文赫是童宋项目经理。自项目开工以来，他一心扑在工作上，与泰国当地的供应商进行了13轮价格谈判，确保项目顺利进行。新冠疫情发生后，在国内医院做呼吸科护士的妻子长期坚守岗位，只剩下老母亲在家照顾两个孩子。“有一天我接到6岁儿子打来的电话，说老人晕倒了，当时真是心急如焚。没办法就让儿子去敲邻居家门。”好在邻家有人，及时救助了因劳累过度而晕倒的老人。说起那段经历，马文赫平静的语气中仍满含对家人的愧意与思念。

项目部办公室墙上，挂着一张记满日期的项目进度图，上面标示着线路复测、地质勘探、基础施工、组塔、架线、附件安装等各项工作的进展时间；另一张图上，不同颜色的笔记标示记录了工程开工以来当地的天气状况。“这是为了研究记录并了解当地的气候条件，为下一阶段工程奠定基础。每一天看着项目不断推进，心里充满欢乐和自豪。”马文赫说。

（本报泰国博他仑电）

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)