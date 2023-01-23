除夕之夜，中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》在欢乐吉祥、喜气洋洋的氛围中上演，为观众呈现了中华优秀传统文化的创新演绎。截至1月21日24时，晚会电视端直播平均收视率达20.23%；新媒体直播用户规模达6.55亿人，同比增加47.7%；中国国际电视台英西法阿俄全平台共发布相关报道超过500条，全球阅读量超2.22亿，视频观看量3601万。海外华侨华人也在云端共赏春晚，感受中华文化的凝聚力和感召力，寄托对祖（籍）国的思念和祝福。

“身在海外，我每年除夕都会观看央视春晚，了解中国的新发展新变化。”巴基斯坦华侨华人协会会长喇杰廉说，“今年的春晚展现中国欣欣向荣的发展景象，体现中国民众正通过不懈努力，创造美好生活。”

墨西哥中国和平统一促进会会长焦美俊每年都会观看春晚。他表示，今年的春晚主题鲜明，通过视觉艺术应用打造出更加绚丽多彩的舞台效果，给人留下深刻印象。

德国巴伐利亚华人华侨商业联合会会长裘建军表示，本届春晚以“欣欣向荣的新时代中国，日新月异的更美好生活”为主题，在节目题材上紧贴时代脉搏，展现共建“一带一路”等重大主题，在节目形式上也富于创新，兼具艺术性和观赏性。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰表示，创意节目《满庭芳·国色》从自然万物、天地四时中追寻中国传统文化中的赤橙青蓝紫，让观众在视觉享受中感受中国悠久的传统文化力量。

舞蹈《锦绣》让迪拜龙城华侨华人总商会会长金国中赞叹不已。他说，舞蹈用现代技术精彩呈现中华优秀传统文化，让人沉醉其中。

今年的春晚舞台上，共建“一带一路”国家和地区的艺术家们与中国音乐家一起相聚云端，共同带来的节目《一带繁花一路歌》令人印象深刻。

德国中国商会副主席周鸿图表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，节目充分展示了共建“一带一路”倡议所取得的丰硕成果。

法国潮州会馆名誉会长吴武华表示，《一带繁花一路歌》让人充分感受到“天下一家，四海同春”，表达了中国同世界共同发展的愿望和推动构建人类命运共同体的信心。

印尼建国大学中文系主任卓宥佑认为，《一带繁花一路歌》中各国艺术家共同演唱中国民歌《茉莉花》，饱含深厚友谊。

沙特华商联合会秘书长李有宝表示，经过10年的不懈努力，共建“一带一路”倡议已结出丰硕的成果，焕发出蓬勃生命力，相信未来共建“一带一路”将取得更多发展成果。

（本报北京、柏林、里约热内卢、伊斯兰堡、墨西哥城、迪拜、巴黎、曼谷1月22日电 记者李欣怡、刘仲华、吴杰、程是颉、谢佳宁、管克江、任皓宇、刘玲玲、刘慧）

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)