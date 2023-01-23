在中国农历兔年到来之际，许多国家举办丰富多彩的活动，欢庆新春。这些活动让人们在浓浓的年味儿中，感受中国传统文化的博大精深。

“春节给我们带来无数欢乐和喜悦”

当地时间1月21日晚，英国伦敦市中心的特拉法加广场亮起“中国红”，庆祝中国农历新年的到来。红色的灯光里，广场上纳尔逊纪念柱的柱身显现出“恭贺新禧2023”字样，烘托出喜庆的气氛。广场上栩栩如生的玉兔造型，吸引路人纷纷驻足观看，合影留念。专程前来逛春节夜市的伦敦市民蒂娜对记者表示，春节是她最喜欢的节庆之一，“这里有美味的中餐，也有热闹的表演，还有各种各样的文化活动。春节给我们带来无数欢乐和喜悦。”今年英国“欢乐春节”系列活动以伦敦为中心，包括伯明翰、布里斯托等8个城市。近20家政府部门、友好团体和文化艺术机构组织音乐会、展览、舞龙舞狮、美食节等百余场内容丰富的活动，时间长达一个月。

2023年“欢乐春节——中国文化庙会”开幕式1月20日晚在莫斯科举行，来自俄文艺、教育、科技、经济、媒体等各界代表500余人出席。现场张灯结彩，洋溢着欢乐喜庆的节日气氛。“点睛”后的长龙腾跃起舞，神气活现；俄罗斯青少年的武术表演，一招一式赢得阵阵喝彩。庙会街前灯笼高挂，舞动的雄狮叼着绣球，一路带着民众感受喜庆氛围。在游艺园区，投壶、套圈儿等活动吸引了众多游客；在文创展台、美食展区，雕刻匠人的“玉兔”作品灵动可爱，拉面师傅现场展示手艺，引得围观民众跃跃欲试……在各种文化体验活动中，中俄友人互道祝福，共同感受浓浓的中国年味儿，欢庆中国农历新年。

1月16日，泰国曼谷唐人街耀华力路张灯结彩，在瑞兔长廊彩灯的装饰下格外喜庆。“点亮耀华力”春节灯展开幕式当晚在这里举办，正式开启了2023泰国“欢乐春节”系列活动。开幕式上，传统的舞狮表演将节日气氛烘托得喜庆而热烈，两尊中方赠送的白色瑞兔石雕和诗琳通公主御赐的大红灯笼，寓意兔年大吉、中泰一家亲。除曼谷外，自1月中下旬至2月初，泰国中部的素攀、北榄坡、叻丕，以及泰南的普吉等地也将举办多场各具特色的“欢乐春节”庆祝活动。

“没想到这么热闹，感觉像在中国过春节”

1月19日晚，巴西东北部城市累西腓举办庆祝中国春节活动，通过歌舞、舞狮、灯光秀等节目喜迎兔年新春。在当地地标零点广场，市民们排起长长的队伍，体验制作兔子灯笼。欢快的中国乐曲一响起，巴西民众不由自主地载歌载舞。夜幕下，当地老建筑的外墙变成灯光秀的幕布，福字、红灯笼、玉兔等各种中国春节元素轮番展示，引得观众阵阵欢呼。

1月15日，2023年“温暖迎春”春节招待会在南非约翰内斯堡举行。招待会在舞狮表演中热烈开场，欢快的锣鼓声和当地艺术团表演的舞蹈《好日子》迅速将会场的节日气氛点燃。南非马林巴艺术团带来激情四射的当地舞蹈，旋转、翻腾、跳跃，舞者举手投足间彰显出南非传统文化的魅力。随后的表演中，《鸿雁》《祝福》《大中国》等歌舞轮番登场。与会侨胞纷纷表示，深切感受到祖国的关心关怀，祝愿祖国国泰民安、繁荣昌盛。

1月14日，阿联酋迪拜世博城内彩旗招展、人潮涌动，红灯笼、中国结、鞭炮串等各类装饰装点出一派节日喜庆，2023“欢乐春节”大巡游活动正在这里隆重举行。巡游由舞龙舞狮表演团队引领，60余个方阵紧随其后，20多个花车五彩缤纷，太极、旗袍秀、变脸等表演引来阵阵欢呼。本次活动共有4000余人参加，数万人到场观看。“这是我第一次参加大巡游活动，没想到这么热闹，感觉像在中国过春节。”来自埃及的游客巴拉卡特表示，“人们穿着各式各样的中国服饰，花车装饰也很有中国特色，我们还在活动中体验了写毛笔字、雕版拓印，以后我要多学习一些中国文化。”

“为各国人民观察和感知中国打开了一扇窗口”

1月20日，“瑞兔迎春——2023比利时生肖设计大赛优秀作品展”在布鲁塞尔中国文化中心开幕。展览以生肖“兔”为主题，展出包括专业评审和大众评审获奖作品在内的36件大赛优秀作品。中欧国际设计文化协会副主席让—弗朗索瓦·彼特斯表示，他对中国文化情有独钟，也非常喜欢今年的生肖“兔”，希望可爱的兔子能吸引更多的人了解并参与到生肖文化的推介中来。嘉宾们在获奖作品《太空兔》前驻足良久，感叹中国探月工程近年来取得举世瞩目的成就。一位布鲁塞尔市民对记者表示：“生肖文化是春节文化的重要组成部分，春节文化为各国人民观察和感知中国打开了一扇窗口。”

中国农历兔年生肖邮票日前在匈牙利正式发行。这是由匈牙利邮政局发行的第十枚中国农历生肖邮票。邮票以红白两色为背景，绘有两对青花瓷色调的小兔子，并以中匈两种文字标识出“兔年”主题。邮票一经发行就受到当地中国文化爱好者与邮票爱好者的青睐。“这是我收集的第十枚中国生肖邮票。自从匈牙利发行生肖邮票以来，我认真了解中国的生肖文化和其中的寓意，非常期待能去中国亲身感受春节的文化魅力。”当地集邮爱好者埃里克斯说。“邮票虽小，却可以联通世界，沟通友谊与文化。”匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿在发行仪式上表示，中国是匈牙利最大的外资来源国，匈中两国在经贸、人文领域的交流与合作成果丰硕。

1月15日晚，拥有150多年历史的希腊比雷埃夫斯市政剧院被红灯笼和中国结装饰一新，格外红火。500多名观众齐聚一堂，参加2023“温暖迎春”希腊华侨华人春节联欢晚会。整场活动节目由希腊华侨华人自编自导，并邀请希腊艺术家同台演出。晚会上，由中希艺术家共同演奏的《茉莉花》和多首希腊名曲，拉近了中希两国观众的情感。希腊武术功夫联合会、希腊华侨中文学校表演的武术、舞狮、腰鼓节目动感十足，点燃了晚会的欢乐气氛。晚会最后，台上台下的华侨华人齐声合唱《我和我的祖国》，表达了海外游子对祖国的由衷热爱和美好祝福。

（本报北京、伦敦、莫斯科、曼谷、里约热内卢、约翰内斯堡、迪拜、布鲁塞尔、华沙、罗马1月22日电 记者任彦、邢雪、隋鑫、肖新新、孙广勇、毕梦瀛、邹松、管克江、任皓宇、牛瑞飞、于洋、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)