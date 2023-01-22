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印尼官员在巴厘岛热烈欢迎中国游客

2023年01月22日16:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴厘岛1月22日电 （记者张杰）22日，印尼旅游部、巴厘岛省政府官员及中国驻登巴萨总领馆馆员农历大年初一齐聚巴厘岛机场，欢迎疫情以来首架来自中国国内的直航包机。

当地官员同中国游客合影。人民网记者 张杰摄

当地时间上午10:40，从深圳飞来的航班落地，巴厘岛机场通过巴厘岛民族舞蹈、中国传统舞狮表演等方式欢迎中国游客的到来，印尼旅游部、巴厘岛省长，中国驻登巴萨总领事，以及机场和航班公司的领导员工向中国游客赠送鲜花项链和礼品。

印尼旅游与创意经济部长桑迪亚加上周发表声明，欢迎中国游客重返印尼。他表示，印度尼西亚政府正在积极吸引更多中国游客，并商讨从北京、上海和广州等中国主要城市直飞的可能性。

参加欢迎仪式的中国驻登巴萨总领事朱兴龙表示，预期在2月中旬，中国赴巴厘岛的直航就会恢复，届时会有更多的中国游客来到这里，今天的欢迎仪式充分显示了印尼政府对中国旅客的欢迎，也体现出中印尼两国的友谊和互信。随着疫情形势的不断好转，中国公民出境游愿望日益强烈，以及中国有关城市与巴厘岛和印尼其他城市间直航的开通，相信中印尼人员交往将更加频繁，有力促进民心相通和交流合作。

中国驻登巴萨总领事朱兴龙在欢迎仪式上致辞。人民网记者 张杰摄

巴厘岛当地的华人旅行社也对中国游客的到来充满期待。巴厘岛华人旅游协会会长、巴厘岛星光旅行社总经理林美兰向记者表示，在新冠疫情暴发前，2019年，来自中国的游客数量已经在巴厘岛排名第二，仅次于澳大利亚，“不仅巴厘岛，全世界的旅游业都离不开中国游客”，希望随着包机和今后直航的恢复，会有更多的中国游客来到巴厘岛、来到印尼。

机场工作人员向中国游客献上鲜花项链。人民网记者 张杰摄

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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