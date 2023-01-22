新华社巴拿马城1月21日电 通讯：巴拿马洋溢新春喜气

新华社记者廖思维

温暖的海风裹挟着新春气息抵达太平洋海岸。高挂枝头的红灯笼、此起彼伏的锣鼓声、灵动绚丽的龙狮舞为只有雨季和旱季的巴拿马送来“第三个季节”。

20日，巴拿马的2023年全国春节庆祝活动正式拉开帷幕。从首都巴拿马城唐人街到海滨大道世纪广场，一路上大红灯笼随风摆动。广场中央，两只“瑞兔”手持红“福”和鞭炮展开幕布，与四周悬挂的红灯笼、油纸伞、中国结一起构成绚丽的拍照墙，吸引路人驻足留影。铜锣声响，大头佛挥舞纸扇亮相，由巴拿马四个不同团体组成的18支舞狮队沿着海岸小道欢跃而来。

2021年11月，中国农历新年成为巴拿马全国性节日，春节庆祝活动也被纳入巴拿马国际旅游推介计划，旨在让巴拿马成为拉丁美洲所有华人家庭的一个聚会点，让他们可以像在中国那样过年。

开幕式上，中国驻巴拿马大使魏强与巴拿马副总统卡里索·哈恩共同为活动剪彩，并为舞狮队送上新春红包。魏强在致辞中说，华人来到巴拿马已有近170年的历史，庆祝中国农历新年也是向中巴由来已久的文化融合与深厚情谊致敬。

波光粼粼的海水拍打着海岸，海鸥在广场上方盘旋。下午3时，庆典节目正式开始。在众人期待的目光中，女孩们手握团扇翩翩入场。随着扇子舞动，彩墨绘成的梅花、杏花、桃花勾勒出“春色满园”的画卷。舞毕，筝声缓缓响起，演奏者弹指拨弦间，古老的东方旋律已与现代化的都市相融。

广场另一边，书画和美食展台热闹非凡。有人观摩中国书法，在空中比划毛笔遒劲的笔锋；有人面对粤式糕点和港式甜品难以抉择，索性样样都品尝一遍；还有人左手一杯茶、右手一杯咖啡，感受东西方味道在唇齿间的碰撞融合。

晚上9时，世纪广场依然灯火通明，人来人往，中国手工艺品和饰品、民间舞蹈和传统音乐悉数登场，从视觉和听觉上吸引途经的路人不断涌入。一位出租车女司机打开车门走出来，拿着手机对准广场横拍、竖排、自拍。她告诉记者，交通广播早在一个月前就开始宣传此次中国农历新年活动，她十分期待将于22日晚间举办的烟花庆典。

卡里索·哈恩在开幕式上致辞说，170年来，优秀的中华文化在巴拿马大地生根发芽，华人勤劳肯干的工作态度深深影响着巴拿马社会。他坚信，举办全国春节庆祝活动是深化巴中关系，推动巴中文化交流的好机会。

此次全国春节庆祝活动还将在巴拿马奇里基、埃雷拉等其他7个省、9个城市的中心广场或公园举办，巴拿马全球华人春晚、烟花庆典、贺岁电影节、风筝节、龙舟大赛等活动将陆续登场，一直持续至3月中旬。

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