人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：巴拿马洋溢新春喜气

2023年01月22日14:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴拿马城1月21日电 通讯：巴拿马洋溢新春喜气

　　新华社记者廖思维

　　温暖的海风裹挟着新春气息抵达太平洋海岸。高挂枝头的红灯笼、此起彼伏的锣鼓声、灵动绚丽的龙狮舞为只有雨季和旱季的巴拿马送来“第三个季节”。

　　20日，巴拿马的2023年全国春节庆祝活动正式拉开帷幕。从首都巴拿马城唐人街到海滨大道世纪广场，一路上大红灯笼随风摆动。广场中央，两只“瑞兔”手持红“福”和鞭炮展开幕布，与四周悬挂的红灯笼、油纸伞、中国结一起构成绚丽的拍照墙，吸引路人驻足留影。铜锣声响，大头佛挥舞纸扇亮相，由巴拿马四个不同团体组成的18支舞狮队沿着海岸小道欢跃而来。

　　2021年11月，中国农历新年成为巴拿马全国性节日，春节庆祝活动也被纳入巴拿马国际旅游推介计划，旨在让巴拿马成为拉丁美洲所有华人家庭的一个聚会点，让他们可以像在中国那样过年。

　　开幕式上，中国驻巴拿马大使魏强与巴拿马副总统卡里索·哈恩共同为活动剪彩，并为舞狮队送上新春红包。魏强在致辞中说，华人来到巴拿马已有近170年的历史，庆祝中国农历新年也是向中巴由来已久的文化融合与深厚情谊致敬。

　　波光粼粼的海水拍打着海岸，海鸥在广场上方盘旋。下午3时，庆典节目正式开始。在众人期待的目光中，女孩们手握团扇翩翩入场。随着扇子舞动，彩墨绘成的梅花、杏花、桃花勾勒出“春色满园”的画卷。舞毕，筝声缓缓响起，演奏者弹指拨弦间，古老的东方旋律已与现代化的都市相融。

　　广场另一边，书画和美食展台热闹非凡。有人观摩中国书法，在空中比划毛笔遒劲的笔锋；有人面对粤式糕点和港式甜品难以抉择，索性样样都品尝一遍；还有人左手一杯茶、右手一杯咖啡，感受东西方味道在唇齿间的碰撞融合。

　　晚上9时，世纪广场依然灯火通明，人来人往，中国手工艺品和饰品、民间舞蹈和传统音乐悉数登场，从视觉和听觉上吸引途经的路人不断涌入。一位出租车女司机打开车门走出来，拿着手机对准广场横拍、竖排、自拍。她告诉记者，交通广播早在一个月前就开始宣传此次中国农历新年活动，她十分期待将于22日晚间举办的烟花庆典。

　　卡里索·哈恩在开幕式上致辞说，170年来，优秀的中华文化在巴拿马大地生根发芽，华人勤劳肯干的工作态度深深影响着巴拿马社会。他坚信，举办全国春节庆祝活动是深化巴中关系，推动巴中文化交流的好机会。

　　此次全国春节庆祝活动还将在巴拿马奇里基、埃雷拉等其他7个省、9个城市的中心广场或公园举办，巴拿马全球华人春晚、烟花庆典、贺岁电影节、风筝节、龙舟大赛等活动将陆续登场，一直持续至3月中旬。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部