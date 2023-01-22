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希普金斯出任新西兰工党党魁并将接任总理

2023年01月22日14:14 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿1月22日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰执政党工党党团会议22日投票通过警察部长克里斯·希普金斯成为新的工党党魁，接替宣布辞职的阿德恩出任新西兰总理。

　　根据新西兰政治制度，在议会获得多数席位的政党成为执政党，其党魁自动成为总理。希普金斯当天在党团会议结束后的新闻发布会上表示，他将于本月25日宣誓就任总理。

　　希普金斯表示将尽快重组内阁，上任后将高度关注高通胀、高房价、社会治安恶化等国内民生问题。他还说，要对新冠疫情“长尾效应”作出有效应对。

　　工党党团会议宣布，社会发展和就业部长卡梅尔·塞普洛尼将出任副总理，新西兰政府和毛利关系部长兼儿童部长凯尔文·戴维斯保留副党魁职务不变。

　　本月19日，新西兰总理阿德恩宣布，由于个人精力原因，将于2月7日前辞职，比其完整任期提前9个月。阿德恩自2017年起担任新西兰总理及新西兰工党领袖，是新西兰历史上第三位女性总理，也是自1856年以来最年轻的总理。由于处理克赖斯特彻奇枪击案和应对新冠疫情等较为成功，阿德恩在2020年大选中领导工党获得大胜。这是新西兰大选自1996年起实行“混合比例制”以来，首次有单一政党获得国会过半数议席，赢得政府组阁权。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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