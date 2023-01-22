人民网约翰内斯堡1月21日电 （记者闫韫明）1月20日，中国驻毛里求斯大使馆在安娜庄园隆重举办2023年春节招待会，欢庆癸卯新春。应朱立英大使夫妇邀请，毛里求斯总统鲁蓬夫妇、总理贾格纳特夫妇、副总统博赛仁夫妇、议长波基尔、第一副总理奥比加杜、外长加努等多位政要和家属以及当地社会各界、驻毛使团、华侨华人、汉语教师、中资机构代表等600余人出席。

中国驻毛里求斯大使馆2023年春节招待会现场。中国驻毛里求斯大使馆供图

朱立英在致辞中向毛里求斯各界友人致以新春祝福，向促进中毛友好与交流、投身中毛关系发展与务实合作的人们致以诚挚敬意，并衷心感谢毛里求斯华侨华人团体为弘扬中华优秀传统文化所做努力。

朱立英大使致辞。中国驻毛里求斯大使馆供图

朱立英表示，2022年对于中国意义非凡。中国经济克服疫情影响实现3%的增长率，继续在世界经济体系中发挥“火车头”和“稳定器”作用，体现出强劲韧性和巨大潜力，达沃斯世界经济论坛充分肯定了中国经济的充沛活力。中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，并向世界承诺更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。中国对外开放政策公开透明，保持连续性、稳定性和可持续性，必将为中毛、中非合作带来更多新机遇。

朱立英指出，2022年对于中毛双边关系同样意义非凡。两国隆重庆祝建交50周年，在政治、经贸、人文等领域取得一系列新的合作成果。双方坚定支持彼此核心利益和重大关切，政治互信日益巩固。中毛自贸协定全面实施、中国银行毛里求斯子行人民币清算行服务正式启动，进一步促进了中毛务实合作发展，加强了毛里求斯在中非合作中的特殊桥梁地位。中毛双方共同致力于促进全体人民福祉，中国驻毛使馆会同毛政府面向困难家庭和群体开展了许多帮扶项目，让中毛友好更加深入人心。

朱立英表示，展望未来，中毛关系前景广阔、潜力无限。随着疫情形势缓解，中国调整优化防疫政策，两国务实合作与人员往来将得到进一步恢复，双方贸易、投资、创新、文化、旅游等重点领域合作将迎来疫情3年以来前所未有的新机遇。在象征幸福、智慧、敏捷与坚韧的兔年，中方期待继续同毛方紧密携手，共同面对复杂动荡的国际形势，不懈推进两国关系与各领域合作，造福两国人民。

致辞后，朱立英夫妇与鲁蓬总统夫妇、贾格纳特总理夫妇、博赛仁副总统夫妇、议长波基尔、第一副总理奥比加杜、加努外长等贵宾共同祝酒，祝愿中毛两国繁荣昌盛、两国人民幸福安康，中毛友谊地久天长。

随后，中国驻毛里求斯大使馆同毛里求斯国家电视台共同举办庆祝中毛建交50周年“中毛友谊的故事”短视频大赛颁奖典礼，并现场播放获奖作品集锦。朱立英同毛里求斯国家电视台台长拉姆苏伦共同为获奖选手颁奖。

招待会气氛喜庆热烈，充满浓郁的中国传统文化气息。现场进行的舞狮、武术、书法、茶艺、舞蹈、器乐等表演引人入胜，得到现场来宾阵阵喝彩。

毛里求斯国家电视台现场电视全程直播招待会盛况，并通过其卫星频道向印度洋地区和非洲法语地区国家进行转播。毛政府新闻网、《挑战报》、《毛里求斯人报》、RadioPlus等主流媒体也对招待会进行了采访报道。

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