新华社日内瓦1月21日电 通讯：瑞士滑雪胜地新春“兔装”迎中国游客

新华社记者单磊 连漪

为迎接中国农历新年，世界最知名滑雪胜地之一的瑞士少女峰在缆车起始站布置了中国兔年装饰和传统红灯笼等喜迎春节的饰物，并在欧洲海拔最高火车站“少女峰-欧洲屋脊”旁边的冰川上展示兔子形状冰雕，以迎接期盼已久的中国游客到来。

“我们想给中国游客一个特别的欢迎方式，因此在冰川上刻出了兔子，因为2023年是中国农历兔年。我们还有很多其他中国元素的欢迎方式，这些都是我们第一次做。”少女峰铁路公司管理人员凯斯勒说。

在少女峰，人们可以坐在缆车上一览山峰“妆容”，并在山顶火车站同时眺望瑞士、意大利、德国和法国的风景，还可以搭山间小火车在不同滑雪场和景点之间穿梭，然后在山脚下的站台里吃一碗热汤面，喝一杯热茶。

这一滑雪胜地一直非常重视亚洲市场，新冠疫情暴发前年均接待75万人次亚洲游客。凯斯勒说：“我相信中国市场有很大潜力，因此做了这么多面向中国游客的活动。”

去年，运营方专门邀请中国钢琴家郎朗到山峰上演奏，并新设了亚洲风味拉面馆。面馆老板施邦对记者说：“我们去年12月份开了这家店，位置是少女峰新缆车站里最好的，相信未来生意前景一定很好。”

少女峰拥有世界级水平的滑雪赛道。 这个冬天，他们最期待的是来自中国的滑雪爱好者们。为更好地服务游客，少女峰全面更新了缆车系统，将坐缆车抵达“少女峰-欧洲屋脊”火车站的时间从原来的一个半小时缩短至45分钟，并用各种方式主推滑雪项目，希望让这里成为更多滑雪爱好者的打卡地。

“我们想让滑雪成为一件非常简单的事情。你早上来到雪场，什么都不用带，换上装备就可以享受滑雪的快乐。”凯斯勒说。

海拔4158米的少女峰位于瑞士中部伯尔尼州的因特拉肯地区，其绝美的冰川和雪景常年吸引世界各地游客。这里也是重要的冰雪运动基地。2001年，联合国教科文组织将少女峰-阿莱奇冰川-比奇峰地区列为世界自然遗产。

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