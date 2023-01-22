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巴哈马总理向中国人民致以春节祝福

2023年01月22日11:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢1月20日电 （记者吴杰）寅虎辞旧岁，卯兔报春来。在中国农历兔年新年到来之际，巴哈马总理戴维斯代表巴哈马政府和人民，通过中国驻巴哈马大使馆，向中国政府和人民及全体在巴华侨华人致以最美好的祝福。

戴维斯表示，巴哈马坚信中国将在促进经济社会发展、推动合作应对公共卫生、环境等领域全球性挑战方面，取得更多更伟大的成就。多年来，中国实现了全方位的现代化，在国际舞台上发挥着日益重要的作用。巴哈马有幸与中国一起见证并分享这些成功。

戴维斯表示，过去一年巴中隆重庆祝两国建立外交关系25周年，新的一年不仅标志着巴中关系开启又一个成果丰硕的25年，也是巴哈马独立50周年。当前，巴中各领域务实合作持续深化，大巴岛与湖南省友好省岛关系开局顺利，中国援建的托马斯·罗宾逊国家体育场维修改造项目即将启动，两国卫生、基础设施、可再生能源等合作不断走深、走实。巴中关系牢固持久，作为中国的伙伴和朋友，巴哈马将与中国携手努力，不断深化两国友好交流和务实合作，更多造福两国人民。

(责编：崔译戈、刘慧)

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