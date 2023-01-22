人民网华盛顿1月20日电 （记者李志伟）根据中国驻美国大使馆网站消息，中国驻美国大使馆发言人1月20日就目前签证审发安排答记者问。

有记者问：近来不少旅美华人关注中国政府何时恢复原有十年多次签证的使用，请问对此有何评论？

中国驻美国大使馆发言人表示，2023年1月8日，中国政府实施新型冠状病毒感染乙类乙管后中外人员往来暂行措施，进一步优化了外籍人士赴华安排，恢复审发定居、访问、过境、商务、团聚以及探亲和私人事务类签证，但赴华旅游、就医事由的签证申请暂不受理。2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次签证也仍暂停使用，主要原因是其中有大量为旅游类签证。后续，中方将根据疫情形势发展适时调整有关措施，推动中外人员往来逐步走向正常化。

发言人表示，需要说明的是，持有2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次签证的人员现阶段如有赴华需求，中国驻美使领馆将视具体情况为申请人审发新的签证并提供相应便利。具体安排如下：

一、现行政策调整前，使领馆可免费为有赴华需求的申请人审发半年有效、2次入境的短期签证（旅游、就医等暂不受理签证申请除外）。

二、现行政策调整后，即2020年3月26日之前颁发、仍在有效期内的多年多次签证恢复签证功能后，对有关签证已逾有效期的，使领馆向签证持有者免费发放有效期与2020年3月至签证失效日期大致相当的多次签证；对有关签证仍在有效期的，待签证失效后，使领馆将向签证持有者免费发放有效期与签证停用时间大致相当的多次签证。具体实施细则届时另行公布。

发言人表示，为提高签证审发效率，向申请人提供更加便捷的服务，中国驻美使领馆将于近期陆续恢复领事证件大厅对外办公，现场受理签证申请。有关最新签证申请流程和要求，请大家登录使领馆网站查询了解。

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