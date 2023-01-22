人民网里约热内卢1月20日电 （记者吴杰）1月12日至1月19日，中国文旅部、中国驻哥伦比亚使馆、重庆市外办、重庆市文旅委携手哥胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院和重庆芭蕾舞团，隆重推出“川味”芭蕾舞剧《微澜》，生动讲述中国当代文学经典故事，吸引上百万哥伦比亚民众，为哥伦比亚“欢乐春节”“中国文化月”再添一场艺术盛宴。

《微澜》演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

“川味”芭蕾《微澜》由重庆芭蕾舞团改编自文学大师李劼人小说《死水微澜》。该团创新性地以芭蕾舞形式演绎中国现代文学经典，巧用鼓点配乐，舞龙，变脸等经典川剧元素，再现小说所描绘的清朝末年四川社会基层人民的生活，讲述了19世纪末一个小人物曲折的爱情故事，令人耳目一新。女主角扮演者李思雨和男主角扮演者常志旭分别荣获舞蹈界最高荣誉——“2022顶尖舞者”和“2021顶尖舞者”十强称号。

《微澜》演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

哥伦比亚前驻华领事法比奥表示，哥中建交43年来，两国文化交流日益广泛，中国博大精深的传统文化，丰富多彩的舞台艺术，万花筒般展现在世界面前，戏剧、芭蕾、动画、木偶、杂技等日益为广大民众所熟知，极大促进了两国文化艺术交流，增进了两国民众的相互了解与认知。

哥伦比亚埃斯特尔纳多大学教授、青年汉学家卡斯特利翁说，“想不到中国现代文学作品还能如此演绎！”卡斯特利翁表示，波澜起伏的故事情节、爱恨情仇的精彩演绎、大气恢宏的舞台设计、独具特色的川剧艺术，将主人公对美好爱情的憧憬、对封建枷锁的勇毅冲破和舍生取义的善良本性，通过男女主人公的精彩演绎，深深打动了他。他认为，这是中国现代文学名著与当代舞台艺术的融合，也是西方芭蕾艺术与中国四川本土文化的和谐碰撞。

《微澜》演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

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