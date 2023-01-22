人民网曼谷1月21日电 （记者赵益普）中国援建菲律宾的比农多-王城大桥配套绿道公园20日在菲首都马尼拉落成开放。菲律宾公共工程和公路部长曼努埃尔·博诺安和中国驻菲律宾大使黄溪连出席落成仪式。

由中国政府援建的菲律宾比农多-王城大桥横跨马尼拉城区的帕西格河，连接着两岸的历史文化街区。图为2022年10月中旬拍摄的比农多-王城大桥。人民网记者 赵益普摄

曼努埃尔·博诺安当天表示，随着绿道公园落成开放，比农多-王城大桥配套设施更加完善、景观更加丰富，将成为马尼拉又一处“网红打卡地”。他感谢中国政府长期以来对菲律宾基础设施建设的支持，期待更多高质量基建项目能够惠及菲律宾民众。

黄溪连表示，比农多-王城大桥是中国“一带一路”倡议与菲律宾“大建特建”及“多建好建”规划对接的里程碑。大桥自去年4月投入使用后有效缓解了马尼拉地区交通拥堵状况，为人员和物资流通提供了便利。绿道公园的建成必将吸引更多游客。中方今后将继续推动开展更多合作项目，支持菲律宾实现更大发展目标。

比农多-王城大桥横跨帕西格河，由中国政府援建。大桥连接两岸历史街区，被视为中国与菲律宾友谊的象征。随着中国农历新年临近，刚刚落成的绿道公园悬挂起年味十足的中国结和红灯笼，吸引不少马尼拉市民驻足留念。

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