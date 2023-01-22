新华社瑞士达沃斯1月21日电 题：达沃斯论坛的变与不变

新华社记者聂晓阳

世界经济论坛2023年年会20日闭幕。闭幕第二天恰逢中国农历除夕，曾经人满为患的会议中心人去楼空，前一天还熙熙攘攘的达沃斯街头恢复了冬日里惯有的沉寂。回望5天来2000多名嘉宾参加数百场讨论的场景，一种熟悉而陌生的感觉油然而生。

一如既往，本届年会在很多方面都没有变：全球精英跨界云集进行头脑风暴的高端性不变；在开放性和公共性基础上坚持对话交流、求同存异的“达沃斯精神”不变；对全球第二大经济体中国的积极关注和期待不变；对气候变化、技术革命等全球性话题的聚焦不变……

然而，本届年会也出现了不少不同寻常的变化。

第一个变化是，地缘政治割裂欧洲。俄罗斯代表团集体缺席达沃斯，折射出乌克兰危机升级后西方与俄罗斯地缘对抗加剧的局面，以及欧洲在能源领域为代表的“去俄罗斯化”倾向。尽管俄罗斯多家企业都是世界经济论坛的战略合作伙伴，但今年俄罗斯政企领袖都没有受到邀请，俄罗斯代表团成员与各国嘉宾谈笑风生的场面已成为旧日故事。

德国总理朔尔茨在本届年会的致辞中表示，德国已停止进口俄罗斯的天然气、煤炭等能源，这“标志着德国外交政策的深刻转折点”。欧盟委员会主席冯德莱恩在发言中透露，在不到一年的时间里，欧洲在管道天然气方面已经集体减少了80%的对外依赖。这些表态意味着，“去俄罗斯化”的地缘政治变局正在欧洲铺开，前景如何，尚未可知。

第二个变化是，人类所面临的挑战空前严峻成为共识。挑战已从区域化向全球化、从局部化向全局化、从单一化向多重化演进。作为新冠疫情三年以来第一次“正常举行”的年会，本届年会被主办方形容是“在几十年来最复杂的地缘政治和地缘经济形势下召开的”。论坛创始人兼执行主席施瓦布在本届年会上多次强调，今年全球遭遇能源转型、新冠疫情、供应链重组以及气候变化、地缘关系紧张等“前所未有的多重危机”。

当今世界正在经历百年未有之大变局。这场变局不限于一时一事、一国一域，而是深刻而宏阔的时代之变。全球经济脆弱、地缘政治紧张、全球治理缺失、粮食和能源危机叠加……全球焦点、热点、难点问题层出不穷，贫穷、分裂、动荡有增无减。联合国秘书长古特雷斯把当前世界面临的多重危机形容为同时发生的“完美风暴”。世界经济论坛自然和气候中心主任梁锦慧更是表示，多重危机已经成为“地球的新常态”。

第三个变化是，不确定性成为关注焦点。全球政商领袖对经济增长的关注重点正迅速从速度、结构、效率等观察点转向“韧性”，即应对不确定性和在突发变故时迅速复苏的能力。当下，世界经济复苏脆弱曲折，多国面临供应链紊乱、通胀压力加大等危机，人们呼唤决策者采取得力措施来建设一个更具韧性的世界。

欧盟委员会负责创新、研究、文化、教育和青年事务的委员加布里埃尔表示，过去几个月，欧洲切身体会到了韧性的重要性，特别是在俄乌冲突和能源危机的背景下。阿联酋穆巴达拉公司首席执行官穆巴拉克表示，过去三年来发生的一系列“黑天鹅”事件，让经济韧性成为每个国家和企业的核心议程，“我们需要从过往的成本驱动思考模式，逐步转移到韧性驱动的思考模式”。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院院长威廉姆斯说，经济和金融意义上的“长新冠”会一直存在，“整个卫生系统和整个社会都需要从新冠的影响中重建韧性”。埃及国际合作部长马沙特则表示，埃及切身体会到气候变化的影响，坚信投资气候保护就是投资经济韧性。

人们从本届年会上感受到的变化还有很多：与会嘉宾对全球化的反思以及再全球化的号召明显增多；对人工智能、元宇宙以及网络数据使用监管等话题的讨论参与度空前活跃；围绕全球人口趋势、未来工作方式等话题的讨论开始出现等等。

达沃斯论坛的变化，折射出人类发展和时代发展中的变化。但达沃斯论坛的不变，反映的却是世界相处的规律与道理：只有同舟共济，才能行稳致远。

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