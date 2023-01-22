新华社瑞士达沃斯1月20日电（记者陈文仙 李超）新开发银行副行长莱斯利·马斯多普日前接受新华社记者专访时表示，中国经济有望在2023年强劲增长，在全球经济复苏中发挥重要作用。

马斯多普在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会期间告诉记者，中国优化调整防疫政策将推动中国经济增长并在经济各方面产生“滚雪球”效应，这将对中国和世界经济产生“非常积极的影响”。他认为，中国企业恢复疫情暴发前的生产水平，将刺激全球贸易流动和供应链恢复。

中国国家统计局数据显示，初步核算，2022年中国国内生产总值（GDP）突破120万亿元，同比增长3%。国际社会普遍认为，面对超预期因素冲击，中国经济顶住压力持续发展，增速强于预期，预计2023年中国经济增速将继续超过先前普遍预期。

马斯多普说，中国在推动全球绿色能源发展中能够发挥重要作用。中国是太阳能、风能等绿色能源领域的最大投资方之一。中国在这些高增长领域增加新投资，将为全球增长做出积极贡献。

谈及增强全球合作，马斯多普表示，人们应该从疫情中吸取教训，“我们是彼此相连的”，“没有多边合作，就无法真正应对跨国挑战”。

新开发银行总部位于上海，是由金砖国家共同倡议成立的多边开发机构。

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