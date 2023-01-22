新华社巴西累西腓1月20日电 通讯：中国元素汇聚累西腓地标 中巴民众共庆兔年新春

新华社记者罗婧婧 赵焱

五星红旗、兔子灯笼、剪纸窗花、中国娃娃……

19日晚，巴西东北部伯南布哥州首府累西腓市的地标零点广场上满是中国元素，一场充满浓浓春节年味的兔年新春演出在民众的欢呼喝彩声中被推向高潮……

自今年起，中国春节正式成为累西腓市的官方假期。

2022年9月，累西腓市议会通过法案，将中国春节纳入该市官方日历，由市长若昂·坎波斯签署正式立法。

提出这项法案的市议员茜达·佩德罗萨告诉新华社记者，当一种文化同另一种文化相遇，才会流动起来并展现出生命力，常有巴西人从中国的新年属相中思考和展望未来一年的生活。

灯光秀是本次庆典的重头戏。中葡双语循环播放的“兔年吉祥”祝福语，投射到零点广场周围古老建筑上精心制作的、以庆祝春节为主题的动画视频，吸引着在场民众的目光，伴随着节庆锣鼓乐，广场上一片喜庆祥和的气氛。

累西腓是巴西历史上著名的港口城市。佩德罗萨说，将传播中国文化的视频投射在累西腓的古老建筑上，象征着巴西文化与中国文化的接触和融合。

“一种文化与另一种文化之间的相遇，就像此次用我们的古老建筑来展示中国的灯光秀，就像两种文化在港口的邂逅。”佩德罗萨说，“这是多么美好的事情！”

累西腓和成都、广州都是姊妹城市。成都市与广州市的城市宣传片也出现在当天的灯光秀上。

新冠疫情期间，当地华侨华人和中资企业慷慨解囊，向累西腓市捐助物资并向贫困民众捐赠食物，获得当地政府和民众的认可。

在中国驻累西腓总领事严宇清看来，近年来当地华人社区和中资企业的贡献为华侨华人赢得当地政府的认可，由此促成中国春节被纳入官方日历。

“今天在这里，我们看到中巴文化的交融，更看到中巴友谊的升华。我们希望能够用喜庆欢乐的春节气氛驱散疫情的阴霾，更能够让阳光照进每一个人的未来！”严宇清说。

新春演出最后，严宇清加入伯南布哥大学孔子学院的合唱队伍，一同演唱《难忘今宵》。对数千名在零点广场观看中国春节庆祝活动的中巴民众而言，这确实是一个令人难忘的夜晚。

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