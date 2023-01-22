新华社北京1月21日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基20日在社交媒体发文，感谢美国向乌提供新一批军事援助。同一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，俄美关系正处于历史最低点，在可预见的未来俄方对改善两国关系不抱希望。

——佩斯科夫20日说，当前乌克兰危机呈螺旋上升趋势发展。北约国家越来越间接地、甚至直接卷入这场冲突。就俄方实现特别军事行动目标的进展而言，西方国家对乌供应重型武器无法从根本上改变任何事情，只会给乌克兰方面增加问题。他说，俄美关系正处于历史最低点，在可预见的未来俄方对改善两国关系不抱希望。

——泽连斯基20日感谢美国19日宣布向乌提供价值25亿美元的新一批军事援助。根据美国国防部19日发布的声明，此次援助的武器包括8套“复仇者”防空导弹系统、59辆“布拉德利”步兵战车以及350辆高机动性多用途轮式车辆等。

——据乌克兰国际文传电讯社20日报道，泽连斯基当天以视频方式参加了在德国拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰国防联络小组会议，泽连斯基呼吁与会国家加快武器援助速度。乌克兰国防部在社交媒体发文说，会议上乌方提出了三个优先事项：更多防空武器；坦克、火炮等武器；系统性弹药援助和武器装备维修保养。

——德国国防部长皮斯托留斯20日在德国拉姆施泰因空军基地说，德国未能同盟友就向乌克兰提供“豹”式主战坦克达成一致。皮斯托留斯在此间举行的多国防务官员会议期间对现场媒体表示，关于“豹”式坦克，目前还不能确定德国会做出怎样的决定，“有充分理由支持这一做法，同时也有充分理由不这么做”。

——据乌克兰总统网站20日报道，泽连斯基当天与土耳其总统埃尔多安通电话。双方强调有必要继续执行黑海粮食外运协议，讨论了将该协议扩大到乌其他港口的可能性。埃尔多安表示支持乌方进一步推进人道主义粮食计划。泽连斯基希望土耳其在释放被俄方扣押的乌方人员等方面提供协助。（参与记者：李东旭、耿鹏宇、邓仙来、赵冰、李超）

(责编：崔译戈、刘慧)