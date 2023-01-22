新华社瑞士达沃斯1月20日电（记者李超）世界经济论坛2023年年会16日至20日在瑞士东部小镇达沃斯举行。论坛期间，参会者高度评价《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议上通过的“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”），并表达了对各国积极推进落实有关成果的期待。

哈佛大学肯尼迪政府学院“企业责任倡议”项目负责人简·纳尔逊在年会上表示，“框架”具有“历史性、突破性和标志性”。

“框架”确立了“3030”目标，即到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋。同时，“框架”到2030年的行动目标还包括：恢复退化生态系统区域30%、外来入侵物种引入减半、高危化学品使用减半、全球食物浪费减半等。

纳尔逊说，这是一个雄心勃勃的目标，并且是可行的。

霍夫曼全球商业与社会研究所执行总监卡泰尔·勒古尔旺在年会期间对新华社记者说，“框架”要求跨国公司和金融机构评估并披露其对生物多样性带来的风险和影响，这是非常重要的一项内容，释放了一个很重要的信号。

勒古尔旺说，未来企业将不仅追求净零排放目标，还会把生态友好作为发展方向，这已成为近期热议话题。

自然保护组织“非洲公园”首席执行官彼得·费恩黑德在论坛年会上表示，各国携手推动“框架”目标落地的时间紧迫，全球有必要把握这一重要机遇，加强生态保护。

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